La falta de comida y techo agobia a los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas estima en unos 50.000 los desaparecidos, mientras la NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en Latinoamérica. “Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado”, indicó el Acnur sobre la ira de algunas víctimas por la lenta y escasa ayuda del gobierno de este país sumido en una crisis profunda.