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Argentina cumplió con el total de la Cuota Hilton para el ciclo 2025-2026

Se distribuyó el cupo arancelario para este selecto contingente de cortes de carne vacuna sin hueso de alta calidad, informó la Secretaria de Agricultura nacional.

Exportaciones de carne vacuna. AGRICULTURA
Exportaciones de carne vacuna. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina cumplió con el 100% de la Cuota Hilton de carne vacuna para la Unión Europea en el ciclo 2025-2026, exportando 29.388 toneladas, informó la Secretaría de Agricultura.
  • Con ingresos por 406 millones de dólares (un 16% más que el ciclo previo), los envíos de cortes de alta calidad se concentraron principalmente en Alemania y Países Bajos.
  • Se distribuyó el cupo para el ciclo 2026-2027 entre 81 firmas (15 nuevas), del cual ya se ejecutó el 7%, consolidando el liderazgo argentino en este selecto mercado europeo.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones totales certificadas de la denominada Cuota Hilton, correspondientes al ciclo que finalizó el 30 de junio, alcanzaron las 29.388,86 toneladas (t) de las 29.389 t. habilitadas para exportar a la Unión Europea. Esto representó una ejecución del 100%.

Sumado a las toneladas exportadas al Reino Unido, Argentina totalizó 29.499 toneladas de su contingente original de 29.500, dividido tras el proceso del Brexit.

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Las exportaciones totales representaron unos U$S406 millones, medidas por su valor FOB, un 16% más que en el año 2025-2026. Los precios promedios desde abril de este año alcanzaron los U$S20.000/t. para los cortes del rump & loin (lomo, bife angosto, cuadril y sus derivados).

Por otra parte, mediante la Resolución N° 105/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, se distribuyó el cupo arancelario para el ciclo comercial 2026-2027. En total, 81 empresas resultaron beneficiarias, entre establecimientos frigoríficos y Grupos de Productores Exportadores, sumando a 15 nuevos participantes para este ciclo.

A la fecha, Argentina ya ha ejecutado un 7% del total de dicha cuota través del mecanismo de adelantos de cupo, con precios promedios que continúan en torno a los U$S19.000/t.

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Los principales destinos de la carne argentina continúan siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia, España, Grecia y Portugal. Dicha información ya se encuentra disponible, con actualización mensual, en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Argentina, www.vuce.gob.ar, donde además se puede consultar por posición arancelaria todos los productos sujetos a cuotas con preferencia de ingreso a determinados mercados externos.

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes, con una preferencia arancelaria del 20%. 

Argentina es beneficiaria del 44% de la cuota global concedida por la Unión Europa; los demás países beneficiarios de la cuota son Estados Unidos y Canadá (17%), Brasil (15%), Australia (11%), Uruguay (10%), Nueva Zelanda (2%) y Paraguay (1%).

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