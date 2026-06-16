El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años por el impacto de los precios

Resumen para apurados
- En Argentina, Ciccra informó que el consumo de carne vacuna cayó en los primeros meses de 2026 a su nivel más bajo en 20 años debido a la pérdida de poder adquisitivo.
- El consumo cayó a 47,5 kilos por habitante al año debido a la menor disponibilidad de hacienda por la sequía de 2022 y a precios que siguen altos en términos históricos.
- El sector ganadero enfrenta un escenario de mercado interno debilitado, por lo que dependerá de la consolidación de las exportaciones y la mejora de precios internacionales.
El consumo de carne vacuna volvió a mostrar señales de deterioro durante los primeros meses de 2026. De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la fuerte suba acumulada de los precios de la carne impactó sobre el poder adquisitivo de los hogares y provocó una caída del 11,1% interanual en el consumo aparente.
Entre enero y mayo, la absorción doméstica de carne vacuna alcanzó unas 855.750 toneladas res con hueso, lo que significó una disminución de 106.710 toneladas respecto del mismo período del año pasado.
Como consecuencia, en mayo el consumo per cápita descendió 6,1% interanual y se ubicó en 47,5 kilos por habitante por año, considerando el promedio móvil de los últimos 12 meses. Se trata del registró más bajo de los últimos 20 años.
El informe señala que la contracción del consumo se produjo en un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faena y de precios que continuaron elevados en términos históricos, aun cuando durante mayo se observaron algunas correcciones.
En el mercado de Cañuelas, el precio promedio de la hacienda en pie se ubicó en $3.349,5 por kilo vivo, con una baja mensual de 5,1%. Desde el máximo alcanzado en febrero, la caída acumulada llegó al 12,1%. Sin embargo, el valor continúa un 20,2% por encima del promedio de los últimos dieciséis años en términos reales.
A nivel minorista, el rubro carnes y derivados registró en mayo un incremento de apenas 0,2%, muy por debajo de la inflación general de alimentos, que fue de 2,8%. Incluso, varios cortes vacunos mostraron retrocesos en sus precios. El kilo de asado bajó 1,6%, mientras que el cuadril retrocedió 0,8%, la nalga 0,6%, la carne picada común 0,4% y la paleta 0,1%.
Menor faena y producción
La actividad frigorífica continuó reflejando las consecuencias de la escasez de hacienda disponible tras varios años de liquidación de stock ganadero, fenómeno atribuido a los eventos climáticos adversos registrados desde 2022.
Durante mayo se faenaron poco más de un millón de cabezas bovinas en 340 establecimientos. Aunque la actividad resultó 4% superior a la de abril al corregir por días hábiles, en la comparación interanual registró una caída de 7,3%, equivalente a 127.600 animales menos.
En los primeros cinco meses del año la faena totalizó 4,94 millones de cabezas, con una retracción de 9,8% respecto del mismo período de 2025. Según Ciccra, se trató del nivel más bajo para un período enero-mayo de los últimos diez años.
La producción de carne vacuna también se resintió. Entre enero y mayo se produjeron 1,168 millones de toneladas res con hueso, un volumen 7,3% inferior al registrado un año atrás. En términos absolutos, la merma alcanzó las 91.650 toneladas.
En paralelo, continuó reduciéndose la participación de las hembras en la faena. En mayo representaron el 46,9% del total, una proporción inferior a la de un año atrás y más cercana a los niveles considerados compatibles con la recomposición del stock ganadero.
Exportaciones: menos volumen, mejores precios
El comercio exterior mostró una dinámica mixta. Durante abril se exportaron 37.360 toneladas peso producto de carne vacuna, con una caída de 27% respecto de marzo y de 12,5% frente al mismo mes del año anterior.
China continuó siendo el principal destino, aunque los embarques hacia ese mercado se redujeron de manera significativa. Las ventas alcanzaron 17.644 toneladas, con bajas de 35,8% mensual y 32% interanual. Su participación en el total exportado descendió a 47,2%.
En contraste, los envíos a Estados Unidos continuaron expandiéndose. Las exportaciones hacia ese país crecieron 25% respecto de marzo y triplicaron el volumen registrado un año atrás, hasta alcanzar 10.896 toneladas, equivalentes al 29,2% del total exportado.
Pese a la caída de los volúmenes, los precios internacionales siguieron mejorando. El valor promedio de exportación alcanzó los 8.290 dólares por tonelada, con una suba de 4,6% mensual y de 40,3% interanual.
El precio de la carne exportada a China llegó a 6.244 dólares por tonelada, un 47,4% más que un año atrás. Como resultado, los ingresos por exportaciones totalizaron 309,7 millones de dólares en abril. Aunque representaron una baja mensual de 23,7%, se ubicaron 22,7% por encima de los obtenidos en abril de 2025.
En el acumulado del primer cuatrimestre, las exportaciones alcanzaron 172.120 toneladas peso producto, un 9,6% más que en igual período del año anterior. Gracias a la mejora de los precios internacionales, la facturación totalizó 1.334 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 48,4%.
De esta manera, el sector ganadero continúa atravesando una etapa marcada por la escasez de hacienda disponible, menores niveles de producción y consumo interno debilitado, mientras el mercado externo aporta mejores precios y mayores ingresos para la cadena exportadora.