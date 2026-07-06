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Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección

Los locales con horario cortado cerrarán al mediodía, mientras que los de jornada continua mantendrán su actividad.

Zona peatonal y comercial de la capital tucumana. LA GACETA
Zona peatonal y comercial de la capital tucumana. LA GACETA
Hace 2 Hs

Con motivo del partido de la Selección Argentina frente a Egipto por la Copa del Mundo, se acordó una modalidad especial de atención para los comercios durante la jornada mundialista, con el objetivo de permitir que trabajadores y clientes puedan seguir el encuentro.

Según se informó la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, los negocios que habitualmente trabajan con horario cortado atenderán al público hasta las 12, por lo que adelantarán el cierre de sus puertas.

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En tanto, los establecimientos que desarrollan su actividad en horario corrido permanecerán abiertos con normalidad. No obstante, la entidad indicó que muchos de ellos compartirán la transmisión del partido junto a sus clientes y equipos de trabajo desde sus propios locales.

Día de la Independencia

La Cámara comunicó a la vez los horarios de la atención para esta semana por el Día de la Independencia.

- Jueves 9 de julio-feriado nacional: los comercios permanecerán cerrados.

- Viernes 10 de julio-día no laborable: la actividad se desarrollará con normalidad.

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