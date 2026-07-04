El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

Durante el Mundial de 1978, ver un partido de la Selección en Pampa Pozo era casi una expedición. No había televisores en la mayoría de las casas y la única alternativa era recorrer varios kilómetros hasta una cantina de una localidad vecina. Algunos iban en tractor, otros a caballo o en sulky. El objetivo era el mismo: encontrar un lugar frente a una pantalla para seguir a Argentina.