Qué tenía Lionel Messi en la frente después del partido de la Selección contra Cabo Verde

Lionel Messi fue una de las grandes figuras en la agónica victoria de la selección argentina por 3-2 sobre Cabo Verde, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, además del festejo, el capitán dejó una imagen que preocupó a los hinchas: una importante inflamación en la frente producto de un fuerte golpe durante el encuentro.