Qué tenía Lionel Messi en la frente después del partido de la Selección contra Cabo Verde

Resumen para apurados
- Lionel Messi sufrió un fuerte golpe en la frente tras chocar con un rival en el triunfo 3-2 de Argentina ante Cabo Verde, que clasificó a la Selección a octavos del Mundial.
- El golpe ocurrió tras caer por una falta e impactar contra la rodilla de un rival. Pese a la inflamación, Messi siguió jugando y fue clave para lograr el triunfo en el alargue.
- La clasificación lleva tranquilidad al plantel argentino, que ya piensa en el cruce de octavos de final contra Egipto en su camino para revalidar el título obtenido en Qatar.
Lionel Messi fue una de las grandes figuras en la agónica victoria de la selección argentina por 3-2 sobre Cabo Verde, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, además del festejo, el capitán dejó una imagen que preocupó a los hinchas: una importante inflamación en la frente producto de un fuerte golpe durante el encuentro.
La acción ocurrió sobre el cierre de los 90 minutos. Después de recibir una infracción cerca del área rival, Messi cayó al césped y, en el movimiento, impactó su cabeza contra la rodilla de un futbolista de Cabo Verde. El rosarino quedó tendido durante algunos segundos y debió ser atendido por el cuerpo médico argentino.
Antes de que comenzara el tiempo suplementario, el capitán permaneció varios minutos con una bolsa de hielo sobre la zona afectada para intentar bajar la inflamación. Aun así, la marca en el lado derecho de la frente siguió siendo visible cuando finalizó el partido y brindó declaraciones a la prensa.
Siguió jugando y fue clave para la clasificación
Pese al fuerte golpe, Messi continuó en la cancha y fue determinante para que la Selección consiguiera el pase de ronda. El rosarino abrió el marcador y volvió a ser una de las principales referencias ofensivas del equipo de Lionel Scaloni en un encuentro que se definió recién en el alargue.
Tras asegurar la clasificación a los octavos de final, Argentina ya puso la mira en el próximo compromiso frente a Egipto, con la expectativa de seguir avanzando en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.