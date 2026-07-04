Copa del Mundo

Las tormentas eléctricas obligaron a cambiar los planes de la Selección en el regreso a las prácticas

El cuerpo técnico reorganizó la jornada tras activarse el protocolo por actividad eléctrica. Los futbolistas trabajaron bajo techo en el gimnasio.

CAMBIO DE PLANES. Las tormentas obligaron a suspender el entrenamiento de la Selección en Miami y el plantel realizó trabajos en el gimnasio antes de viajar a Atlanta para enfrentar a Egipto.
CAMBIO DE PLANES. Las tormentas obligaron a suspender el entrenamiento de la Selección en Miami y el plantel realizó trabajos en el gimnasio antes de viajar a Atlanta para enfrentar a Egipto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección argentina suspendió su entrenamiento del sábado en Miami por tormentas eléctricas, obligando al plantel a trabajar en el gimnasio antes de viajar a Atlanta.
  • Tras el exigente triunfo ante Cabo Verde, el DT Lionel Scaloni activó el protocolo de seguridad y trasladó las tareas físicas al gimnasio para resguardar a los futbolistas.
  • Con escaso tiempo de recuperación y quejas por el calendario, la Selección viajará el lunes a Atlanta para enfrentar a Egipto el martes por los octavos del Mundial 2026.
Resumen generado con IA

La selección argentina sufrió un cambio inesperado en su planificación de cara al partido frente a Egipto. El entrenamiento previsto para este sábado por la mañana en Miami fue suspendido debido a las fuertes tormentas y la intensa actividad eléctrica que afecta a la ciudad, una situación que obligó a activar el protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos.

En lugar de realizar la práctica en el campo de juego, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió trasladar la actividad al gimnasio del complejo donde se hospeda el plantel. La modificación llegó apenas un día después del desgastante triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde, que se definió en el tiempo suplementario y le dio a la Albiceleste la clasificación a los octavos de final.

El plan original contemplaba una jornada regenerativa para los futbolistas que disputaron más de 30 minutos frente al seleccionado africano, mientras que aquellos con menor participación iban a completar una práctica de mayor intensidad. Además, el cuerpo técnico tenía previsto evaluar la evolución física de Facundo Medina, Enzo Fernández y Nicolás González, quienes terminaron el encuentro con distintas molestias.

Scaloni ya había cuestionado el calendario

La suspensión del entrenamiento se suma a la preocupación por el escaso tiempo de recuperación entre un partido y otro. Tras la clasificación, Scaloni cuestionó el calendario del Mundial y consideró que la planificación perjudica a los equipos que avanzan de ronda.

"No sé cómo está hecho el Mundial, pero hemos tenido seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés. Es una cosa muy difícil de entender", expresó el entrenador argentino luego del triunfo ante Cabo Verde.

La Selección volverá a entrenarse en campo cuando las condiciones climáticas lo permitan y el lunes viajará hacia Atlanta, donde el martes enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

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