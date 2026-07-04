Las tormentas eléctricas obligaron a cambiar los planes de la Selección en el regreso a las prácticas

En lugar de realizar la práctica en el campo de juego, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió trasladar la actividad al gimnasio del complejo donde se hospeda el plantel. La modificación llegó apenas un día después del desgastante triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde, que se definió en el tiempo suplementario y le dio a la Albiceleste la clasificación a los octavos de final.