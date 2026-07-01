España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente terminó primero en el grupo H, aunque dejó sensaciones cambiantes. Tras el inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, reaccionó con autoridad al golear 4 a 0 a Arabia Saudita y luego superó por la mínima a Uruguay para quedarse con la cima de la zona. Ahora comienza el verdadero desafío para una generación que aspira a devolver a España a lo más alto del fútbol mundial.