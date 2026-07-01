España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- España y Austria se enfrentan mañana a las 16 en Los Ángeles por los 16avos de final del Mundial, buscando un boleto clave para clasificar a los octavos de final.
- España llega como líder invicto del Grupo H sin recibir goles, mientras que Austria clasificó con lo justo tras empatar con Argelia. Habrá un fuerte contraste táctico.
- El cruce definirá si España consolida su chapa de candidata al título o si la presión del mata-mata frena su camino hacia la cima del fútbol mundial.
Los partidos eliminatorios suelen marcar un antes y un después. Todo lo construido en la fase de grupos pierde valor si no se responde bajo la presión del mata-mata. España y Austria lo saben. La “Roja” intentará confirmar su condición de candidata al título, mientras que los austríacos buscarán dar uno de los grandes golpes de los 16avos de final del Mundial.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente terminó primero en el grupo H, aunque dejó sensaciones cambiantes. Tras el inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, reaccionó con autoridad al golear 4 a 0 a Arabia Saudita y luego superó por la mínima a Uruguay para quedarse con la cima de la zona. Ahora comienza el verdadero desafío para una generación que aspira a devolver a España a lo más alto del fútbol mundial.
El gran argumento ofensivo volverá a ser Lamine Yamal. El extremo de Barcelona fue creciendo con el correr del torneo y aparece como el futbolista capaz de romper defensas con su velocidad y desequilibrio. A su lado, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo intentarán aprovechar los espacios que pueda dejar una defensa austríaca que recibió seis goles en la fase inicial.
Austria, por su parte, llega fortalecida desde lo anímico. Después de vencer a Jordania y caer frente a la selección argentina de Lionel Messi, consiguió una agónica clasificación al empatar por 3 a 3 con Argelia gracias a un gol en los minutos finales.
El equipo de Ralf Rangnick mostró intensidad, presión alta y capacidad para competir, aunque también dejó al descubierto fragilidades defensivas.
Desde lo táctico, el encuentro promete un interesante contraste de estilos. España intentará monopolizar la posesión y controlar el ritmo del juego mediante su habitual circulación de pelota, mientras que Austria buscará incomodar con una presión agresiva y transiciones rápidas hacia el ataque.
La estadística también favorece al seleccionado español. Es uno de los dos únicos equipos que todavía no recibió goles en el torneo y llega con una extensa racha de partidos oficiales sin derrotas. Sin embargo, en una instancia eliminatoria los antecedentes pesan poco. Un error puede cambiarlo todo y ambos lo saben.
Probables formaciones
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte y Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri y Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.
Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart y Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Romano Schmid; Marko Arnautovic. DT: Zlatko Dali.
Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).
Estadio: Los Angeles. Por TV: DirecTV Sports.