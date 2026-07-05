México hizo todo para creer, pero Inglaterra tuvo a Kane y eso alcanzó

Durante buena parte de la noche en el Estadio Azteca, el 3-2 pareció estar siempre abierto. México jugó de igual a igual, mostró personalidad y puso contra las cuerdas a una Inglaterra que volvió a exhibir más eficacia que brillo. Sin embargo, cuando los márgenes son mínimos, las grandes selecciones suelen encontrar la diferencia en sus figuras. E Inglaterra volvió a apoyarse en Harry Kane para avanzar a los cuartos de final de un Mundial en el que todavía no deslumbra, pero sigue compitiendo.