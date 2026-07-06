Cómo juega Egipto, el rival de Argentina en los octavos del Mundial 2026: fortalezas, debilidades y el plan que deberá romper Scaloni

No todos los equipos africanos representan el mismo desafío. Argentina ya enfrentó a Cabo Verde y a Argelia en este Mundial, pero Egipto se parece apenas un poco a cada uno. Tiene la capacidad física para replegarse durante muchos minutos y salir disparado de contraataque, aunque también cuenta con argumentos para asumir la posesión y construir los ataques desde la paciencia. Esa flexibilidad táctica es, quizás, su mayor fortaleza de cara al cruce de este martes en Atlanta.