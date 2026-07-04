"No nos tiene que dar lo mismo": la frase que sonó puertas adentro del vestuario y que resume el momento de la selección argentina
De Paul sintetizó el pensamiento de un plantel que disfrutó la clasificación, pero que ya analiza lo que debe mejorar de cara al duelo contra Egipto por los octavos de final.
Resumen para apurados
- Tras clasificar a octavos del Mundial 2026 en EE.UU., la selección argentina entrenó este sábado con fuerte autocrítica para mejorar su nivel de cara al próximo partido ante Egipto.
- Pese al triunfo ante Cabo Verde, referentes como De Paul y Mac Allister señalaron que el plantel evita el conformismo y busca corregir errores tácticos y físicos de inmediato.
- Esta exigencia interna, promovida por el ciclo de Scaloni, resulta clave para que el vigente campeón afronte la fase de eliminación directa con chances de retener la corona.
La clasificación ya quedó atrás. Apenas unas horas después del triunfo que le permitió avanzar a la siguiente instancia del Mundial 2026, la selección argentina volvió a entrenarse este sábado por la mañana en el predio de Inter de Miami. El foco ya no estuvo en el festejo, sino en corregir, recuperar energías y empezar a preparar el próximo desafío. Justamente la misma sensación que se habían reflejado en las declaraciones de los referentes del plantel tras la sufrida victoria sobre Cabo Verde. Sí; puertas adentro no hubo conformismo, sino autocrítica.
Ganó, clasificó y dio otro paso hacia el objetivo, pero las voces de los futbolistas dejaron una sensación clara. En el seno del grupo saben que avanzaron, aunque también entienden que el equipo deberá elevar su nivel si pretende seguir defendiendo la corona.
No hubo discursos triunfalistas, pero tampoco excusas. El mensaje fue casi unánime: el resultado fue positivo, aunque el rendimiento todavía tiene margen de crecimiento.
"Lo vamos a analizar", respondió Alexis Mac Allister cuando le preguntaron por el desarrollo del partido. No fue una frase hecha. El volante reconoció que el duelo fue el que esperaban, contra un rival veloz, intenso y con muy buen trato de pelota. Valoró la clasificación, pero enseguida cambió el foco. "Ahora hay que descansar y preparar el que viene", resumió.
Cristian Romero fue por la misma línea. El defensor surgido de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba aceptó que la Selección no mostró su mejor versión y recordó una máxima que suele repetirse en este tipo de torneos: no siempre se puede jugar bien. Argentina tuvo en frente un rival exigente, un desgaste físico importante y un contexto propio de una Copa del Mundo, en la que cada partido propone un desafío diferente. El mensaje de “Cuti”, sin embargo, fue el mismo que el de “Colo”. El central pidió disfrutar unas horas y cambiar rápidamente el chip.
Quizá quien mejor sintetizó el pensamiento colectivo fue Rodrigo De Paul. "Siempre se puede trabajar mejor cuando se gana", explicó el volante unos segundos antes de soltar una frase que refleja la exigencia interna de este grupo. "No nos tiene que dar lo mismo", agregó.
En las palabras de “Motorcito” no hubo conformismo por haber conseguido el objetivo, por el contrario. Al igual que todo el plantel entiende que la clasificación era apenas una obligación y que, desde ahora, empieza otra competencia.
Ese discurso no parece casual. Desde que Lionel Scaloni asumió al frente del seleccionado, una de las fortalezas del ciclo fue precisamente esa capacidad para revisar los errores incluso en la victoria. El cuerpo técnico rara vez se deja llevar por el resultado. Todo el tiempo analiza rendimientos, funcionamiento y detalles; y los futbolistas replican exactamente esa lógica.
¿La selección argentina depende demasiado de Messi?
Las palabras de Mac Allister también dejaron otro concepto interesante. Ante el debate sobre la dependencia de Lionel Messi, el volante fue claro. “Cuando tenés al mejor jugador del mundo, el plan es encontrarlo”, lanzó. Detrás de eso explicó que existe un enorme trabajo táctico para que el capitán reciba la pelota en las mejores condiciones posibles. En pocas palabras intentó afirmar que no se trata de una dependencia improvisada. “Es una decisión futbolística”, argumentó.
El entrenamiento de este sábado en Miami fue la primera muestra de ese cambio de página. El próximo rival ya ocupa la cabeza de todos; la victoria quedó archivada y el análisis comenzó inmediatamente después del pitazo final.
El campeón del mundo sigue en carrera. Pero si algo dejaron en claro sus principales referentes es que, puertas adentro, nadie cree que con lo hecho hasta ahora alcance para defender el título obtenido hace poco menos de cuatro años en Qatar. La clasificación se celebra, claro está. Pero la autocrítica por estas horas es uno de los principales puntos de partida de cara a lo que se viene.