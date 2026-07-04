"No nos tiene que dar lo mismo": la frase que sonó puertas adentro del vestuario y que resume el momento de la selección argentina

Cristian Romero fue por la misma línea. El defensor surgido de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba aceptó que la Selección no mostró su mejor versión y recordó una máxima que suele repetirse en este tipo de torneos: no siempre se puede jugar bien. Argentina tuvo en frente un rival exigente, un desgaste físico importante y un contexto propio de una Copa del Mundo, en la que cada partido propone un desafío diferente. El mensaje de “Cuti”, sin embargo, fue el mismo que el de “Colo”. El central pidió disfrutar unas horas y cambiar rápidamente el chip.