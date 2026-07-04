Viajaban de Santiago a Tucumán para ver el Mundial 78: la historia de Ana y un pueblo que iba detrás de la Selección

Pero el fútbol en Rapelli no es solo recuerdo. También es presente. En paralelo a esa memoria de los Mundiales, el pueblo sigue ordenándose alrededor de sus clubes barriales, Argentino del Norte y Delegación Unión Oeste, que desde hace décadas marcan la vida de la comunidad y el ritmo de los fines de semana. Ella es hincha de Unión, desde siempre.