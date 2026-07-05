Scaloni ya resolvió este problema una vez, ahora el Mundial 2026 vuelve a ponerlo a prueba

Scaloni nunca fue de dirigir con recetas, ni de casarse con una idea. Incluso lo dijo en la conferencia de prensa previa al partido contra Cabo Verde, cuando le preguntaron sobre por qué consideraba que Italia se había quedado afuera de los últimos mundiales. Mientras explicó que la “Azzurra” debía volver a sus raíces, lanzó una frase que lo pinta de cuerpo completo como entrenador. “Hoy parece que hay una sola manera de jugar; y yo no considero que sea así”, dijo.