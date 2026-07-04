Exiliado en 1974, ministro en Canadá y fanático de la Selección: la historia de Juan Pablo Rodríguez Anido

Su historia comenzó mucho antes, en 1974. La violencia política que atravesaba el país lo obligó a exiliarse como refugiado en Canadá. Tenía que empezar de nuevo, lejos de Tucumán y de una familia que quedó partida por la distancia. Durante años no pudo regresar. Recién con la recuperación de la democracia volvió a caminar por las calles donde había crecido. Para entonces, su vida ya estaba construida a más de 8.000 kilómetros.