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Anses: qué prestaciones se cobran entre el 6 y el 10 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social comenzará esta semana con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Anses: quiénes cobran este lunes 6 de julio.
Anses: quiénes cobran este lunes 6 de julio. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La ANSES inicia en Argentina el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de julio para la semana del 6 al 10, según la terminación del DNI de los beneficiarios.
  • Por los feriados del 9 y 10 de julio, el cronograma se concentrará de forma excepcional hasta el miércoles 8, reprogramando los pagos restantes para la siguiente semana.
  • Esta reorganización temporal exige a los beneficiarios verificar sus fechas de cobro para evitar demoras en el acceso a sus fondos antes del fin de semana largo.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) iniciará durante la semana del 6 al 10 de julio el calendario de pagos correspondiente a las distintas prestaciones sociales del mes. El cronograma contempla el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este mes presenta una particularidad, ya que el jueves 9 de julio será feriado por el Día de la Independencia y el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Por ese motivo, los pagos previstos para esa semana se concentrarán hasta el miércoles 8 de julio.

Anses: quiénes cobran esta semana

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

Asignación por Embarazo (AUE)

El cronograma comienza el miércoles 8 de julio para los beneficiarios con DNI finalizados en 0 y 1. Luego continuará la semana siguiente con el resto de las terminaciones de documento.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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