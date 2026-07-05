Anses: qué prestaciones se cobran entre el 6 y el 10 de julio

Resumen para apurados
- La ANSES inicia en Argentina el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de julio para la semana del 6 al 10, según la terminación del DNI de los beneficiarios.
- Por los feriados del 9 y 10 de julio, el cronograma se concentrará de forma excepcional hasta el miércoles 8, reprogramando los pagos restantes para la siguiente semana.
- Esta reorganización temporal exige a los beneficiarios verificar sus fechas de cobro para evitar demoras en el acceso a sus fondos antes del fin de semana largo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) iniciará durante la semana del 6 al 10 de julio el calendario de pagos correspondiente a las distintas prestaciones sociales del mes. El cronograma contempla el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Este mes presenta una particularidad, ya que el jueves 9 de julio será feriado por el Día de la Independencia y el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Por ese motivo, los pagos previstos para esa semana se concentrarán hasta el miércoles 8 de julio.
Anses: quiénes cobran esta semana
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio.
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
Asignación por Embarazo (AUE)
El cronograma comienza el miércoles 8 de julio para los beneficiarios con DNI finalizados en 0 y 1. Luego continuará la semana siguiente con el resto de las terminaciones de documento.