La ruta más increíble de Argentina: 270 curvas y un bosque prehistórico congelado en el tiempo

Entre el mito colonial y los paisajes de Tolkien

Este tramo de cornisa, que se extiende por 25 kilómetros, arrastra su propia mística. Popularmente conocido como el "Camino de las 365 Curvas" o "Camino del Año", los guardaparques de la zona revelan con una sonrisa que en realidad son 270 los giros que desafían la gravedad. Más allá de las matemáticas, este sinuoso trazado supo ser una arteria clave en la época colonial, uniendo los puertos de Buenos Aires y Valparaíso. Hoy, transformado en un santuario natural de 72.000 hectáreas en el departamento de Las Heras, el entorno impacta a mendocinos y extranjeros por igual, regalando postales que parecen extraídas de una historia de J. R. R. Tolkien.