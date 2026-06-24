El mágico rincón argentino que compite para ser el mejor pueblo del mundo y es ideal para una escapada de invierno

Resumen para apurados
- El pueblo de El Trapiche, en San Luis, compite este invierno de 2026 para ser elegido como uno de los Best Tourism Villages de la ONU debido a su riqueza natural e histórica.
- Con origen en un molino minero de 1792, la villa destaca por atractivos como Siete Cajones y el Dique Florida, consolidando su perfil turístico desde mediados del siglo XX.
- La postulación busca repetir el éxito global de La Carolina en 2023, posicionando a San Luis en el mapa del turismo internacional y promoviendo el desarrollo sustentable local.
Las columnas serranas custodian un paraíso a su interior, un corazón verde en el que los ríos que serpentean se convierten en el pulso de un pueblo que se hubiera completado al óleo, con pinceladas deliberadas que consagraron un cuadro mágico. El movimiento de los álamos, los arroyos que nacen desde las sierras, los árboles que se inclinan como en un intento de beber agua, los puentes empedrados y tajados por los rayos del sol hacen de Trapiche un destino digno de visitar en vacaciones de invierno.
Camino hacia el norte de San Luis, es posible toparse con una geografía contrastante de las planicies, las cuencas y salinas sureñas. Por allí, entre las copas blancas de los aguaribay que se arriman a la vera del río, se encuentra Trapiche, una localidad en la que es imperante caminar lento. Este pueblo, ahora candidato al certamen de Best Tourism Villages de la ONU, es uno de los destinos más destacados para visitar en este receso invernal de 2026.
El origen dorado
Trapiche se encuentra a 39 kilómetros de la ciudad de San Luis, con acceso por rutas provinciales que conectan con las sierras puntanas. Un antiguo molino de la actividad minera marcó su nombre, el que era utilizado para pulverizar oro extraído de otra región vecina: La Carolina. La fundación formal del pueblo llegó en 1871 y el establecimiento montado en 1792 se había convertido en molino harinero, proveyendo de este insumo a numerosas familias rurales hasta la década de 1930.
Aquí la naturaleza gobierna, dicta actividades, rutinas y hasta cómo sentirse. Sus ríos de aguas transparentes, playas naturales, la reconocida costanera, los senderos serranos, la pesca deportiva, el avistaje de aves y las actividades al aire libre convierten al destino en uno de los lugares más elegidos por quienes buscan contacto directo con el entorno natural.
Espejos de agua y huellas ancestrales entre las piedras
Entre los sitios más destacados se encuentra el paraje Siete Cajones, ubicado a 3 kilómetros de la localidad. Este es uno de los principales atractivos de la zona, donde el curso fluvial forma siete profundas piletas nativas rodeadas de un paisaje serrano. Los morteros del río Trapiche forman parte del patrimonio arqueológico prehispánico que testimonia la presencia de los pueblos originarios en la región.
El Dique Florida, un majestuoso espejo de agua rodeado por cerros, miradores y un increíble sistema de puentes y murallas se destaca entre las atracciones, al igual que el Dique Esteban Agüero, con vistas incomparables.
Más allá de su geografía privilegiada, El Trapiche atesora un legado que late bajo la superficie. Mucho antes de la llegada de los colonizadores, estas tierras fueron hogar de los pueblos Huarpes, quienes encontraron en la fertilidad de sus valles serranos el escenario perfecto para su vida comunitaria. Esta identidad ancestral se entrelaza con el paso del tiempo, desde su época como posta de mensajería estratégica en el siglo XIX —punto de conexión vital entre la ciudad de San Luis, Villa Dolores y Concarán— hasta su definitiva transformación en una villa turística de referencia a mediados del siglo XX.
El despegue global del pueblo
El gran despegue de la localidad tuvo un hito clave en 1947 con la inauguración de la emblemática Hostería Trapiche, que abrió las puertas del pueblo a visitantes de todo el país y a destacadas personalidades argentinas. Posteriormente, la construcción del Dique La Florida en 1953 y, décadas más tarde, la del Dique Esteban Agüero, no solo transformaron la fisonomía del paisaje, sino que expandieron el horizonte recreativo del destino, consolidándolo como un refugio de tranquilidad y aventura para los viajeros de hoy.
La experiencia en Trapiche se completa con una gastronomía regional que invita a la pausa y una hospitalidad que se siente genuina en cada rincón. Es precisamente esta amalgama de patrimonio histórico, cultura viva y una gestión consciente del entorno lo que hoy sostiene su candidatura a Best Tourism Villages 2026. Tras el éxito de La Carolina en 2023, San Luis vuelve a apostar por uno de sus tesoros más queridos, buscando que este rincón sea reconocido a escala global.