El mágico rincón argentino que compite para ser el mejor pueblo del mundo y es ideal para una escapada de invierno

Más allá de su geografía privilegiada, El Trapiche atesora un legado que late bajo la superficie. Mucho antes de la llegada de los colonizadores, estas tierras fueron hogar de los pueblos Huarpes, quienes encontraron en la fertilidad de sus valles serranos el escenario perfecto para su vida comunitaria. Esta identidad ancestral se entrelaza con el paso del tiempo, desde su época como posta de mensajería estratégica en el siglo XIX —punto de conexión vital entre la ciudad de San Luis, Villa Dolores y Concarán— hasta su definitiva transformación en una villa turística de referencia a mediados del siglo XX.