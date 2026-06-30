Anses: calendario de pagos de julio de 2026, ¿cuándo cobro según la terminación del DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio de 2026, con las fechas de cobro para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo y otras prestaciones.