Anses: calendario de pagos de julio de 2026, ¿cuándo cobro según la terminación del DNI?

Resumen para apurados
- ANSES iniciará en Argentina el pago de prestaciones de julio de 2026 a partir del día 8, aplicando un aumento del 2,15% para ajustar los ingresos frente a la inflación.
- Los cobros se realizarán por terminación de DNI e incluyen un bono previsional de hasta $70.000 para jubilados mínimos, tras la actualización mensual basada en datos del INDEC.
- Este ajuste busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores más vulnerables, definiendo los nuevos montos de las asignaciones y jubilaciones mínimas en el país.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio de 2026, con las fechas de cobro para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación por Embarazo y otras prestaciones.
El cronograma comenzará el miércoles 8 de julio y, como es habitual, los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
Además, durante julio las prestaciones recibirán un aumento del 2,15%, calculado según la inflación informada por el INDEC, y continuará el bono previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.
ANSES: aumento de las prestaciones en julio de 2026
La actualización del 2,15% alcanza a:
Jubilaciones y pensiones.
Pensiones No Contributivas (PNC).
Asignación Universal por Hijo (AUH).
Asignación Universal por Embarazo (AUE).
Asignaciones Familiares (SUAF).
Prenatal y Maternidad.
Asignaciones por hijo con discapacidad.
En el caso de la AUH, el monto asciende a $148.049 por hijo. Como ANSES deposita el 80% de la prestación cada mes, el pago directo será de $118.439,20, mientras que el 20% restante ($29.609,80) se abona luego de presentar la Libreta AUH.
Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad será de $482.062, de los cuales se cobrarán mensualmente $385.649,60, quedando retenidos $96.412,40.
Calendario ANSES julio 2026: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 1: viernes 10 de julio.
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.
DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.
DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.
DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 2 y 3: viernes 10 de julio.
DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio.
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio.
AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 1: viernes 10 de julio.
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 1: viernes 10 de julio.
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.
Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de julio.
DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de julio.
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de julio.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de julio.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.
DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.
DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.
DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.
Asignaciones de Pago Único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de DNI desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto de 2026.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
También se pagarán del 10 de julio al 10 de agosto, sin distinción por terminación del DNI.
Con este cronograma, ANSES pone en marcha los pagos de julio para millones de beneficiarios en todo el país, quienes además percibirán el incremento del 2,15% dispuesto por la actualización mensual de las prestaciones sociales.