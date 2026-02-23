Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: el Gobierno mide fuerzas para quedarse con leyes clave

El Senado de la Nación se encamina a vivir una de las semanas más intensas y determinantes para la gestión de Javier Milei. En el tramo final de las sesiones extraordinarias, que vencen el próximo sábado, el oficialismo desplegará una estrategia parlamentaria de alto impacto. El objetivo es convertir en ley un paquete de reformas estructurales antes del 1 de marzo, fecha en la que el Presidente inaugurará el período de sesiones ordinarias con un discurso que tendrá a la modernización laboral como eje central.