Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: el Gobierno mide fuerzas para quedarse con leyes clave

Con Patricia Bullrich a la cabeza, la bancada libertaria se prepara para sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil y la ley de modernización laboral. El apoyo de los espacios aliados, crucial.

VOTOS. El oficialismo buscará sostener sus 37 votos en el recinto.
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 2 Hs

El Senado de la Nación se encamina a vivir una de las semanas más intensas y determinantes para la gestión de Javier Milei. En el tramo final de las sesiones extraordinarias, que vencen el próximo sábado, el oficialismo desplegará una estrategia parlamentaria de alto impacto. El objetivo es convertir en ley un paquete de reformas estructurales antes del 1 de marzo, fecha en la que el Presidente inaugurará el período de sesiones ordinarias con un discurso que tendrá a la modernización laboral como eje central.

La actividad comenzará formalmente este martes 24 al mediodía, con la sesión preparatoria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. En este encuentro se elegirán las autoridades de la Cámara para el período parlamentario 2026. Tras el recambio legislativo de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) ha fortalecido su posición pasando de seis a 21 legisladores propios, lo que le permite reconfigurar el mapa de poder interno y ratificar a Bartolomé Abdala como presidente provisional del cuerpo.

El cronograma de votaciones se dividirá en dos jornadas clave. Para el jueves 26, a partir de las 11, el oficialismo ha solicitado sesión para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta iniciativa, encabezada por Patricia Bullrich como jefa del bloque de LLA, cuenta con el respaldo del PRO, la UCR y los bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo ya adelantó su rechazo rotundo.

La propuesta penal juvenil se asienta sobre principios de legalidad y resocialización, estableciendo que la privación de la libertad sea el último recurso y se cumpla en centros especializados. Además del debate de seguridad, el jueves se pondrá a consideración la modificación de la Ley de Glaciares y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea. Esta agenda busca consolidar la mayoría de 37 senadores que el oficialismo ha logrado amalgamar tras dos años de construcción política.

Sanción definitiva

El viernes 27 será, sin duda, el día de mayor peso político. El Senado deberá tratar la sanción definitiva de la Reforma Laboral, aceptando los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. El punto de inflexión en esta negociación fue la exclusión del polémico artículo 44, que regulaba las licencias médicas por enfermedad y que había generado un fuerte cruce incluso con los aliados del PRO.

Dicho artículo, que finalmente fue descartado, proponía que los trabajadores cobraran solo el 75% de su salario en casos de enfermedades “involuntarias” como el cáncer o la gripe, y apenas el 50% si la afección derivaba de actividades de riesgo voluntario. Con la eliminación de este apartado, la situación continuará bajo el amparo del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, una concesión necesaria que el Gobierno aceptó para garantizar los votos del bloque liderado por Mauricio Macri.

Bullrich, principal operadora del oficialismo en la Cámara Alta, defendió la legitimidad del proyecto durante el plenario de comisiones. La senadora destacó que la iniciativa no fue un proceso cerrado, sino una construcción democrática que recibió a más de 1.500 organizaciones desde el 11 de diciembre. “Atendimos a todos y se postergó el debate para no hacerlo a las apuradas”, afirmó, contrastando la dinámica actual con lo que calificó como la “escribanía” del kirchnerismo.

En paralelo a la reforma laboral, el viernes también se someterá a votación el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Este tratado es visto por la Casa Rosada como una pieza fundamental para la apertura económica. La aprobación conjunta de estas normas pretende dar un mensaje de gobernabilidad y eficiencia legislativa justo antes del cierre de las extraordinarias.

