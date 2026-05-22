Reunión clave en la Casa de Gobierno: Monteoliva y gobernadores analizarán el problema narco en la región

Resumen para apurados
- La ministra de Seguridad y gobernadores del NOA se reúnen hoy en la Casa de Gobierno de Tucumán para coordinar medidas urgentes contra el narcotráfico en la región.
- El encuentro, propuesto por Osvaldo Jaldo, ocurre en un mes récord de incautación de drogas. Se presentará el programa internacional Colibrí para frenar los vuelos ilegales.
- La cumbre busca unificar la inversión tecnológica provincial y nacional contra vuelos narcos, impulsando controles conjuntos como el Operativo Lapacho en toda la región.
El papel de la región en la ruta del narcotráfico será analizado hoy en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y los cinco gobernadores del NOA serán los protagonistas de este encuentro, que podría marcar un cambio de rumbo en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en este sector del país.
La reunión fue propuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo a fines del año pasado, cuando anunció que la Provincia estaba dispuesta a realizar una importante inversión para instalar un sistema de radares con el fin de detectar vuelos narcos. En esa oportunidad, se había acordado que el tema se discutiría en una sesión del Consejo de Seguridad del NOA e incluso había sido programada para febrero, pero finalmente se suspendió.
Después de dos meses de espera, el encuentro se desarrollará hoy. Además de Monteoliva y Jaldo, confirmaron su presencia en el cónclave los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Rubén Dusso -vicegobernador de Catamarca, que está a cargo del Ejecutivo por la gira que realiza Raúl Jalil por China-.
Contexto complicado
La sesión del Consejo se desarrollará en un contexto complicado. Mayo, según la información oficial, se está convirtiendo en el mes con mayor cantidad de droga secuestrada en la región o detectada en otras jurisdicciones sin haber sido advertida en controles previos. En total, fueron más de 1.200 kilos de cocaína y unos 87 de marihuana. En el caso de la primera sustancia, más de 700 kilos eran transportados en avionetas. Por esa razón, en la agenda del encuentro, los vuelos narcos ocuparán un lugar central,Las autoridades nacionales explicarán los detalles del Programa Colibrí. Se trata de una iniciativa internacional destinada a combatir el narcotráfico aéreo, especialmente el transporte de cocaína en avionetas clandestinas y vuelos no comerciales. Está impulsada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y financiada por la Unión Europea. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, adelantó que la postura de Tucumán será proponer a todas las provincias que inviertan en tecnología para colaborar con la Nación en la detección de este tipo de maniobras.
Las actividades del Consejo comenzaron ayer con un curso de capacitación para las fuerzas provinciales y policiales. Para hoy está previsto que el comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho, explique a sus pares los resultados obtenidos con el plan de controles en los límites provinciales. También buscarán impulsar que otras jurisdicciones implementen medidas similares para potenciar los resultados.