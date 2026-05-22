Reunión clave en la Casa de Gobierno: Monteoliva y gobernadores analizarán el problema narco en la región

Contexto complicado

La sesión del Consejo se desarrollará en un contexto complicado. Mayo, según la información oficial, se está convirtiendo en el mes con mayor cantidad de droga secuestrada en la región o detectada en otras jurisdicciones sin haber sido advertida en controles previos. En total, fueron más de 1.200 kilos de cocaína y unos 87 de marihuana. En el caso de la primera sustancia, más de 700 kilos eran transportados en avionetas. Por esa razón, en la agenda del encuentro, los vuelos narcos ocuparán un lugar central,Las autoridades nacionales explicarán los detalles del Programa Colibrí. Se trata de una iniciativa internacional destinada a combatir el narcotráfico aéreo, especialmente el transporte de cocaína en avionetas clandestinas y vuelos no comerciales. Está impulsada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y financiada por la Unión Europea. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, adelantó que la postura de Tucumán será proponer a todas las provincias que inviertan en tecnología para colaborar con la Nación en la detección de este tipo de maniobras.