Los diputados de La Libertad Avanza se reunieron con la ministra Monteoliva

Los diputados nacionales por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA), Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, mantuvieron una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, durante la visita de la funcionaria a la provincia en el marco del primer Consejo Federal de Seguridad Interior del NOA.
En el encuentro, los legisladores abordaron distintas problemáticas vinculadas a la seguridad y transmitieron a la ministra las principales preocupaciones sobre los hechos de inseguridad que afectan a la provincia.
Además, analizaron herramientas y medidas orientadas a fortalecer las políticas de prevención para brindar mayor tranquilidad a los vecinos.
Desde LLA remarcaron la importancia de avanzar con decisiones firmes para combatir la inseguridad y el narcotráfico, con el objetivo de "recuperar el orden en toda la provincia".