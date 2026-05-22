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Los diputados de La Libertad Avanza se reunieron con la ministra Monteoliva

Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo le transmitieron sus preocupaciones a la ministra.

ENCUENTRO. Los diputados libertarios se reunieron con Monteoliva.
ENCUENTRO. Los diputados libertarios se reunieron con Monteoliva.
Hace 8 Min

Los diputados nacionales por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA), Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, mantuvieron una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, durante la visita de la funcionaria a la provincia en el marco del primer Consejo Federal de Seguridad Interior del NOA.

En el encuentro, los legisladores abordaron distintas problemáticas vinculadas a la seguridad y transmitieron a la ministra las principales preocupaciones sobre los hechos de inseguridad que afectan a la provincia.

Además, analizaron herramientas y medidas orientadas a fortalecer las políticas de prevención para brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Desde LLA remarcaron la importancia de avanzar con decisiones firmes para combatir la inseguridad y el narcotráfico, con el objetivo de "recuperar el orden en toda la provincia".

Temas Gerardo HuesenFederico PelliSoledad MolinuevoAlejandra Monteoliva
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