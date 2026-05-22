Los diputados de La Libertad Avanza se reunieron con la ministra Monteoliva

Los diputados nacionales por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA), Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, mantuvieron una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, durante la visita de la funcionaria a la provincia en el marco del primer Consejo Federal de Seguridad Interior del NOA.