Jaldo recibió a la ministra Monteoliva en el primer Consejo Federal de Seguridad del NOA

Asimismo, recalcó que Tucumán haya sido elegido para el primer consejo de estas características: "Es un mensaje en cuanto a cómo se la está mirando a Tucumán desde el punto de vista de la seguridad, porque hemos bajado todos los indicadores, dicho por la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich. Tucumán es centro de muchas actividades que nos conectan con la Nación".