Jaldo recibió a la ministra Monteoliva en el primer Consejo Federal de Seguridad del NOA

Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo recibió este viernes en Tucumán a la ministra de Seguridad Monteoliva en el primer Consejo del NOA, para coordinar la lucha regional contra el delito.
- En el encuentro se presentó el Programa Colibrí contra vuelos clandestinos y se destacó que las incautaciones de cocaína en el norte argentino aumentaron un 73% en dos años.
- Este espacio busca consolidar un enfoque federal de seguridad y fortalecer la cooperación entre la Nación y las provincias del NOA para combatir eficazmente al narcotráfico.
El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este viernes en Casa de Gobierno a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco de la primera sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior, que reunió a mandatarios y autoridades de seguridad de las provincias del NOA. Participaron del encuentro los gobernadores Gustavo Sáez (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Elías Suárez (Santiago del Estero).
Durante el encuentro, las autoridades nacionales expusieron los alcances del Programa Colibrí, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y financiada por la Unión Europea, orientada a combatir el transporte de cocaína mediante avionetas clandestinas y vuelos no comerciales.
"Tucumán bajó los índices delictivos"
En su discurso de apertura, Jaldo agradeció la presencia de la ministra y los mandatarios provinciales y destacó la importancia de concretar un encuentro regional para abordar problemáticas comunes. El gobernador puso en valor los resultados obtenidos a partir de las políticas de seguridad implementadas en la provincia durante los últimos años. "Desde hace dos años, Tucumán viene bajando los índices delictivos y también viene ayudando al Gobierno nacional a bajar los índices de homicidio", subrayó.
Asimismo, recalcó que Tucumán haya sido elegido para el primer consejo de estas características: "Es un mensaje en cuanto a cómo se la está mirando a Tucumán desde el punto de vista de la seguridad, porque hemos bajado todos los indicadores, dicho por la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich. Tucumán es centro de muchas actividades que nos conectan con la Nación".
En otro tramo, el gobernador remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre Nación y provincias frente al complejo contexto social y económico actual. "Agradecemos la convocatoria, porque con los gobernadores planteamos la necesidad de realizar un encuentro regional de estas características, sobre todo en un área tan sensible e importante como es la seguridad", afirmó Jaldo, antes de concluir: "Más que nunca tenemos que trabajar juntos".
Qué dijo Monteoliva
Monteoliva destacó el carácter federal del encuentro y valoró la conformación del primer Consejo Regional de Seguridad Interior del NOA. "Es un honor estar en esta mesa, en este primer Consejo Regional de Seguridad Interior que se reúne hoy, en la ciudad de Tucumán, en el marco del NOA, y que forma parte de una visión que reconoce el rol estratégico de la articulación entre la Nación y las provincias", expresó.
En ese sentido, sostuvo que la política de seguridad impulsada por el Gobierno nacional se apoya en una coordinación permanente entre jurisdicciones. "Esto responde a una decisión política muy clara: la seguridad en Argentina es un ejercicio profundamente federal", afirmó.
"América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo. Concentra el 35% de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo, pese a representar solo el 8% de la población", indicó.
En relación con las acciones impulsadas en el NOA, la ministra destacó los resultados alcanzados a partir del trabajo articulado entre las fuerzas federales y las provincias. "En dos años hemos incautado más cocaína que en los cuatro años de la gestión anterior: 25.345 kilos. Esto significa más de 540 millones de dólares que no van a llegar a los flujos del narcotráfico", detalló.
Además, precisó que los operativos en el norte argentino mostraron un crecimiento sostenido. "En el NOA, comparando los últimos dos años con el período anterior, las incautaciones de cocaína crecieron un 73%, las de cannabis un 120% y las drogas sintéticas más de un 500%", sentenció.