¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Gran Bretaña y desde qué puesto largará?

Resumen para apurados
- Franco Colapinto largará 19° en el GP de Gran Bretaña este domingo tras despistarse y quedar eliminado en la Q1 de la clasificación en Silverstone el sábado.
- Tras un prometedor Sprint, un trompo en la última vuelta rápida de la Q1 provocó la primera eliminación del argentino en esta instancia, evidenciando las limitaciones de Alpine.
- Colapinto afrontará una carrera compleja desde la penúltima fila el domingo, donde deberá apostar por una estrategia paciente y la gestión de neumáticos para intentar avanzar.
Hasta hace unas semanas, un 19° puesto en la clasificación de Franco Colapinto podía explicarse casi exclusivamente por las limitaciones del Alpine. Hoy la situación es un poco más compleja. El equipo francés sigue sin tener un auto para pelear con los cuatro grandes de la Fórmula 1, pero ya tampoco disfruta de la ventaja que había construido sobre el resto de la zona media. Y cuando el margen desaparece, un error, por pequeño que sea, alcanza para condenar todo un fin de semana.
Eso fue exactamente lo que ocurrió este sábado en Silverstone.Colapinto llegaba con sensaciones positivas. La Sprint había dejado una señal alentadora: largó 14°, avanzó hasta el noveno lugar en la primera vuelta y terminó 12°, mostrando uno de sus mejores ritmos de carrera desde que desembarcó en Alpine. Incluso el propio piloto había reconocido que los cambios realizados en el auto habían mejorado notablemente su comportamiento.
Pero la clasificación exige otra lógica. No alcanza con ser consistente; hay que encontrar el límite del auto durante apenas un puñado de curvas. Y en ese ejercicio de precisión absoluta apareció el error.
El argentino estaba mejorando su registro en el último intento de la Q1 cuando perdió repentinamente la parte trasera en una de las curvas más rápidas del circuito. El trompo no terminó contra el muro gracias a las amplias escapatorias de Silverstone, pero sí acabó con cualquier posibilidad de avanzar a la Q2. El resultado fue un 19° puesto que cambia por completo el escenario para la carrera del domingo.
Porque en la Fórmula 1 actual largar desde la penúltima fila suele condicionar todo. Más todavía en un circuito donde el aire limpio marca diferencias importantes y donde la zona media está más comprimida que nunca. Incluso si el ritmo de carrera vuelve a ser bueno, Colapinto necesitará adelantar varios autos y, además, esperar errores, abandonos o la aparición de un auto de seguridad para acercarse a la zona de puntos.
El problema, además, va más allá del despiste. Silverstone terminó de confirmar algo que ya se había insinuado en Austria: Alpine dejó de ser el quinto equipo con cierta comodidad. Racing Bulls dio un paso adelante y metió a sus cuatro pilotos entre los diez primeros de la clasificación -incluyendo al debutante Arvid Lindblad-, Williams volvió a mostrarse competitivo jugando de local y Audi continúa creciendo fecha tras fecha. La pelea por ser el mejor del resto ya no tiene un dueño claro.
Franco's wild ride in super slo-mo #F1 #BritishGP pic.twitter.com/yc9vfIS24R— Formula 1 (@F1) July 4, 2026
En ese contexto, Pierre Gasly logró rescatar un 12° puesto de largada, pero tampoco pudo acercarse a la pelea por la Q3. La diferencia entre clasificar 12° o 19° terminó estando más relacionada con aprovechar una vuelta limpia que con una superioridad técnica evidente entre ambos pilotos.
Para Colapinto, además, se trata de una situación poco habitual. Fue su primera eliminación en la Q1 de la temporada, después de varios fines de semana en los que había mostrado una evolución constante tanto en clasificación como en carrera. Esa regularidad había empezado a consolidar su confianza. Silverstone, en cambio, le recordó que en la Fórmula 1 el aprendizaje nunca se detiene.
El domingo tendrá una misión compleja. La estrategia probablemente apunte a extender el primer stint, aprovechar cualquier neutralización y construir la carrera con paciencia, más que buscar sobrepasos desesperados desde el inicio. En un circuito como Silverstone, donde las diferencias de ritmo suelen reducirse con combustible lleno, administrar los neumáticos puede terminar siendo tan importante como la velocidad pura.
Mientras tanto, adelante se perfila otro duelo. Kimi Antonelli confirmó que atraviesa el mejor momento de su corta carrera: ganó la Sprint y luego consiguió la pole position. Ferrari respondió con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que ocuparán la segunda y tercera posición de la grilla, mientras que George Russell partirá cuarto.
Para Colapinto su carrera empezará mucho antes: en la primera vuelta, tratando de escapar del tránsito, recuperar posiciones y demostrar que el ritmo que mostró en la Sprint puede transformarse en una remontada.