¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Gran Bretaña y desde qué puesto largará?

Hasta hace unas semanas, un 19° puesto en la clasificación de Franco Colapinto podía explicarse casi exclusivamente por las limitaciones del Alpine. Hoy la situación es un poco más compleja. El equipo francés sigue sin tener un auto para pelear con los cuatro grandes de la Fórmula 1, pero ya tampoco disfruta de la ventaja que había construido sobre el resto de la zona media. Y cuando el margen desaparece, un error, por pequeño que sea, alcanza para condenar todo un fin de semana.