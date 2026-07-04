EN VIVO Fórmula 1: Antonelli fue el más rápido y Colapinto terminó 12

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Antonelli ganó la Sprint; Colapinto terminó 12°

La carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña quedó en manos de Kimi Antonelli. El italiano, líder del campeonato, consiguió su primer triunfo en este formato tras superar a Lewis Hamilton en la novena vuelta y controlar el resto de la competencia hasta la bandera a cuadros.

Franco Colapinto protagonizó una buena remontada en Silverstone. El piloto de Alpine largó 14°, ganó cinco posiciones en la primera vuelta y finalmente cruzó la meta en el 12° puesto, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly. Aunque quedó fuera de la zona de puntos, mostró un ritmo competitivo que le permitió recuperar terreno durante buena parte de la prueba.

Hamilton terminó segundo con Ferrari, mientras que Lando Norris completó el podio. George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson ocuparon los restantes puestos que otorgaron puntos.

La actividad en Silverstone continuará desde las 12 (hora argentina), cuando se dispute la clasificación que definirá la grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo.