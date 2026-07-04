EN VIVO Fórmula 1: Antonelli fue el más rápido y Colapinto terminó 12

Antonelli ganó la Sprint; Colapinto terminó 12°
La carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña quedó en manos de Kimi Antonelli. El italiano, líder del campeonato, consiguió su primer triunfo en este formato tras superar a Lewis Hamilton en la novena vuelta y controlar el resto de la competencia hasta la bandera a cuadros.
Franco Colapinto protagonizó una buena remontada en Silverstone. El piloto de Alpine largó 14°, ganó cinco posiciones en la primera vuelta y finalmente cruzó la meta en el 12° puesto, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly. Aunque quedó fuera de la zona de puntos, mostró un ritmo competitivo que le permitió recuperar terreno durante buena parte de la prueba.
Hamilton terminó segundo con Ferrari, mientras que Lando Norris completó el podio. George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson ocuparon los restantes puestos que otorgaron puntos.
La actividad en Silverstone continuará desde las 12 (hora argentina), cuando se dispute la clasificación que definirá la grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo.
Así fue la maniobra que le dio la pole a Kimi
¡KIMI VUELA EN SILVERSTONE! ANTONELLI PASÓ A HAMILTON Y ES EL NUEVO LÍDER DE LA SPRINT.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026
#BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/U4baCH6xRN
Primera victoria en carrera Sprint para Kimi Antonelli
Así fue la salida de Franco
Lo que fue la largada de Franco Colapinto en la Sprint por favoor— Alpine ARG (@AlpineArg_) July 4, 2026
De P14 a P9 pic.twitter.com/8GBkukxbkl
Los que sumaron puntos
1. Antonelli
2. Hamilton
3. Norris
4. Russell
5. Leclerc
6. Verstappen
7. Piastri
8. Lawson
Colapinto avanzó dos lugares
El argentino Franco Colapinto, que había largado en la posición 14, avanzó dos lugares y terminó detrás de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly.
Antonelli estuvo imparable
El italiano Antonelli se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña tras un mano a mano con el experimentado Lewis Hamilton.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto finalizó 14° en la clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y largará desde esa posición en la carrera Sprint de Silverstone. El piloto de Alpine no consiguió meterse entre los diez mejores y volvió a sufrir con la falta de estabilidad del A526 en su intento por avanzar a la SQ3.
La jornada había comenzado con buenas sensaciones para el argentino, que fue 11° en la única práctica libre, pero en la clasificación no logró repetir ese rendimiento. Ahora, Colapinto buscará aprovechar la carrera Sprint para ganar posiciones y seguir sumando experiencia en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Reviví el minuto a minuto de la clasificación Sprint y todas las novedades de la actividad en Silverstone.