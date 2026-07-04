En Vivo Deportes

EN VIVO Fórmula 1: Antonelli fue el más rápido y Colapinto terminó 12

Franco Colapinto en Silverstone.
Franco Colapinto en Silverstone.

El italiano de Mercedes Benz superó a Hamilton, de Ferrari, en mañana de este sábado. Norris completó el podio.

Hace 46 Min
09:04 hs

Antonelli ganó la Sprint; Colapinto terminó 12°

La carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña quedó en manos de Kimi Antonelli. El italiano, líder del campeonato, consiguió su primer triunfo en este formato tras superar a Lewis Hamilton en la novena vuelta y controlar el resto de la competencia hasta la bandera a cuadros.

Franco Colapinto protagonizó una buena remontada en Silverstone. El piloto de Alpine largó 14°, ganó cinco posiciones en la primera vuelta y finalmente cruzó la meta en el 12° puesto, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly. Aunque quedó fuera de la zona de puntos, mostró un ritmo competitivo que le permitió recuperar terreno durante buena parte de la prueba.

Hamilton terminó segundo con Ferrari, mientras que Lando Norris completó el podio. George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson ocuparon los restantes puestos que otorgaron puntos.

La actividad en Silverstone continuará desde las 12 (hora argentina), cuando se dispute la clasificación que definirá la grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo.

09:00 hs

Así fue la maniobra que le dio la pole a Kimi

08:54 hs

Primera victoria en carrera Sprint para Kimi Antonelli

Primera victoria en carrera Sprint para Kimi Antonelli
08:50 hs

Así fue la salida de Franco

08:43 hs

Los que sumaron puntos

1. Antonelli

2. Hamilton

3. Norris

4. Russell

5. Leclerc

6. Verstappen

7. Piastri

8. Lawson

08:40 hs

Colapinto avanzó dos lugares

El argentino Franco Colapinto, que había largado en la posición 14, avanzó dos lugares y terminó detrás de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly.

08:35 hs

Antonelli estuvo imparable

El italiano Antonelli se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña tras un mano a mano con el experimentado Lewis Hamilton.

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto finalizó 14° en la clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y largará desde esa posición en la carrera Sprint de Silverstone. El piloto de Alpine no consiguió meterse entre los diez mejores y volvió a sufrir con la falta de estabilidad del A526 en su intento por avanzar a la SQ3.

La jornada había comenzado con buenas sensaciones para el argentino, que fue 11° en la única práctica libre, pero en la clasificación no logró repetir ese rendimiento. Ahora, Colapinto buscará aprovechar la carrera Sprint para ganar posiciones y seguir sumando experiencia en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Reviví el minuto a minuto de la clasificación Sprint y todas las novedades de la actividad en Silverstone.

Temas Gran BretañaFórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

Messi tuvo un socio de lujo

Messi tuvo un socio de lujo

Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

Ya son 11 los policías en la mira por el intento de robo de droga

Ya son 11 los policías en la mira por el intento de robo de droga

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

Comentarios