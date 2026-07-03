F1 GP de Gran Bretaña: Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 14° la Sprint

La acción sigue mañana bien temprano
F1 – GP Gran Bretaña – Carrera Sprint: 08:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium
F1 – GP Gran Bretaña – Clasificación: 12:00 ARG // ESPN en Disney+ Plan Premium
Finalizó la qualy del Sprint Shootout: esto pasó con Colapinto
Franco Colapinto quedó 14° en la clasificación Shootout del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 y largará lejos de los puntos en la carrera Sprint en Silverstone. Alpine no mostró su mejor versión y su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá en la 11° ubicación.
El argentino, que inició su actividad en Inglaterra con un 11° puesto en la única práctica libre -Gasly quedó 21° tras no completar una vuelta rápida limpia-, no logró sellar una buena actuación en la qualy. Tras meterse a la segunda tanda con tranquilidad, la escudería francesa optó por sacar a ambos pilotos sobre el cierre de la SQ2 para realizar un único intento con las gomas medias.
Colapinto perdió algunas décimas en la curva siete por pequeño desliz de su monoplaza y quedó 14° con una marca de 1:29.983. Gasly logró superarlo por 0.501 segundos. El francés se ubicó 11° luego de tener un registro de 0.081 segundos inferior al de Lando Norris, quien marcó el corte en la SQ2.
La carrera Sprint (17 vueltas) se llevará a cabo a las 8.00 (hora argentina) del sábado, donde únicamente los primeros ocho sumarán unidades. Más tarde, desde las 12.00, se disputará la clasificación general para definir la grilla de salida del GP de Gran Bretaña. La atracción principal del domingo en Silverstone comenzará a las 11.00 y tendrá un total de 52 giros.
Lewis Hamilton hizo delirar al público inglés con su pole
1n28s376 fue el tiempo con el que el heptacampeón le sacó la pole a Antonelli por 11 milésimas. La segunda fila será para Verstappen y Leclerc, a tres décimas ambos. Russell fue quinto.
En pista
Los pilotos salieron a la pista a falta de tres minutos y medio y tendrán un solo intento para marcar sus tiempos.
Nunca es triste la verdad
FRANCO LLEGÓ HASTA LA SQ2— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
Colapinto largará 14° en la carrera Sprint en Silverstone
Gasly arrancará 11°
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¡ARRANCÓ LA SQ3!
Los competidores cuentan con ocho minutos para conseguir la pole position. A diferencia de las tandas anteriores, tienen permitido utilizar el neumático blando.
Afuera los Alpine
1 Lewis Hamilton 1:28.747
2 Kimi Antonelli +0.099 1:28.846
3 Charles Leclerc +0.175 1:28.922
4 Liam Lawson +0.320 1:29.067
5 Oscar Piastri +0.373 1:29.120
6 Max Verstappen +0.495 1:29.242
7 George Russell +0.499 1:29.246
8 Isack Hadjar +0.533 1:29.280
9 Arvid Lindblad +0.583 1:29.330
10 Lando Norris +0.654 1:29.401
¡FINAL DE LA SQ2! Colapinto, afuera
Los pilotos eliminados son Pierre Gasly (11°), Gabriel Bortoleto (12°), Nico Hulkenberg (13°), Franco Colapinto (14°), Carlos Sainz (15°) y Alex Albon (16°).
Los pilotos de Alpine fueron a un solo intento en la segunda tanda. El argentino perdió algo de tiempo en la curva 7 y logró marcar un tiempo de 1:29.983. Su compañero francés se ubicó 11°.
A Colapinto no le alcanzó: 1m29s983
El argentino tuvo que volantear para no perderlo de atrás en el segundo sector y quedó 14°, por delante de los Williams de Sainz y Albon, pero lejos de Gasly.
Gasly cerca 11, Colapinto lejos 14
Lawson goes P4 with just over a minute to go!#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/tG4kK08aDR— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
Hamilton a la cabeza
Lewis Hamilton continúa como el más rápido en Silverstone. Cerró un giro de 1:28.747 y le sacó 0.099 segundos a Kimi Antonelli.
Salen a la pista Colapinto y Gasly
Los pilotos de Alpine son los últimos en salir a la pista y tendrá menos de siete minutos para cronometrar sus giros.
Colapinto y Gasly esperan en el box
Alpine aún no mandó a sus pilotos a la pista. Lo mismo hizo Racing Bulls, el rival directo por entrar a SQ3.
Arrancó la SQ2
Son 10 minutos para que 16 pilotos busquen los diez mejores tiempos. Misión difícil para Alpine y Franco Colapinto. "Cuidado con el viento", le avisó Stuart Barlow al piloto argentino.
Por ahora, Franco adentro
Fuera: Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso y Stroll.
SQ1— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 3, 2026
Both cars into SQ2 in P12 and P15
¡Final de la SQ1!
Los pilotos eliminados son Oliver Bearman (17°), Esteban Ocon (18°), Sergio Checo Pérez (19°), Valtteri Bottas (20°), Fernando Alonso (21°) y Lance Stroll (22°).
Franco Colapinto mejoró levemente su marca a 1:30.894 y clasificó 15°. Pierre Gasly no pudo mejorar en su segundo intento y quedó 12°. Pésimo nivel de Haas.
Bien, Franco: el argentino mejora, queda 15° y se mete en SQ2
1m30s894 es el registro del argentino, que en el final cayó un puesto porque Albon cerró la vuelta por delante de suyo.
Ferrari, primero
Ferrari continúa con un firme rendimiento. Lewis Hamilton está primero con un tiempo de 1:29.273 y Charles Leclerc lo sigue con una marca 0.107 más lenta.
Colapinto, 14°
1m31s017 es el registro del argentino, cuatro décimas más lento que Gasly, que logra meterse en el top 10.
Hamilton no para
Enorme vuelta de Lewis Hamilton para ubicarse en la cima durante la primera salida de los pilotos. Pierre Gasly y Franco Colapinto están completando sus respectivos giros.
Dando la nota
Antonelli hizo un tiempo de 1m29s818. Pérez había hecho el primer tiempo, pero alto: 1m31s862. Colapinto ya salió a la pista. Solo los Aston Martin quedan en el box.
The sessions fly by in Sprint quali!— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
SQ1: 12 minutes
SQ2: 10 minutes
SQ3: 8 minutes #F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/xhNByWCZFS
Arrancó la SQ1
Son 12 minutos, con los 22 autos en la pista. Los peores seis tiempos quedarán eliminados.
Lo que tenés que saber
En un Mundial que dominan Mercedes y Kimi Antonelli, Lewis Hamilton dio hoy la sorpresa al quedarse con la única práctica libre, en la que Franco Colapinto fue 11° con la goma amarilla, la misma que se utiliza en SQ1 y SQ2 de la Sprint Qualy, que será a las 12.30. Las acciones pueden seguirse por F1TV, Disney+, Fox Sports.
Menos de media hora para la Sprint Qualy
A las 12.30 de Argentina se pondrá en marchala clasificación de la carrera Sprint. Alpine apunta a pasar a la SQ2 e intentar ir a la SQ3, donde la lucha por esos lugares será con Audi y RB.
Así quedaron las cosas...
1 Lewis Hamilton 1:29.260
2 Andrea Kimi Antonelli +0.213 1:29.473
3 Charles Leclerc +0.599 1:29.859
4 George Russell +0.678 1:29.938
5 Oscar Piastri +0.887 1:30.147
11 Franco Colapinto +1.706 1:30.966
VIERNES DE PRUEBAS PARA FRANCO— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
Colapinto quedó en la única práctica libre del Gran Premio de Silverstone
Pierre Gasly quedó 21°
Lewis Hamilton fue el más rápido y se quedó con la 1° posición pic.twitter.com/FkBC6z1zQT
¡Final de la FP1! Hamilton lideró y Colapinto le ganó a Gasly
El argentino no giró con la goma blanda y aún así quedó 11°. Su compañero de equipo no pudo hacer una vuelta limpia y con el neumático duro quedó 21°.
Cierra la sesión
A nice day for it pic.twitter.com/qy24q8xtvp— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 3, 2026
Vamos, Franco
El argentino está 11°, a poco más de una décima de Lawson y a dos de Hulkenberg, los rivales directos de Alpine en la lucha por ser el mejor del resto. A Gasly le borraron la vuelta y sigue 21°.
No se dan tregua
1 Lewis Hamilton 1:29.260
2 Andrea Kimi Antonelli +0.213 1:29.473
3 Charles Leclerc +0.599 1:29.859
Hamilton dice presente: P1, dos décimas más rápido que Antonelli
Con la goma roja, el nueve veces ganador en Silverstone establece un tiempo de 1m29s260.
Antonelli le saca un segundo a Hamilton
Con un tiempo de 1m29s473, el italiano fue casi medio segundo más veloz que su compañero de equipo, Russell. Tercero quedó Piastri.
Últimos 8 minutos para el cierre de la FP1 del GP de Gran Bretaña
Mal día para Franco
Franco Colapinto cae al último lugar de la FP1, a 2.887 de la cima. Su compañero Pierre Gasly se ubica 17°
McLaren, el primer equipo de punta en poner la goma blanda
Norris sale a la pista con ese compuesto y rápidamente lo imita Mercedes. Colapinto sigue en el box.
Mucho movimiento en los boxes
Habrá prueba con gomas rojas en los últimos minutos para hacer un ensayo de clasificación.
Así fue el despiste de Piastri
¡ESO ESTUVO CERCA, OSCAR! Piastri perdió el control de su McLaren, hizo un trompo y por muy poco no terminó chocando contra el muro.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
#BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7SqUkLEzZf
Últimos 20 minutos
Últimos 20 minutos de la única práctica libre del GP de Gran Bretaña. Lewis Hamilton continúa en lo más alto con un tiempo de 1:30.521. Lo siguen Kimi Antonelli e Isack Hadjar.
Colapinto, 20°
1m33s408 es el nuevo registro del argentino, que está 20°, solo delante de los hombres de Cadillac, Checo Pérez y Bottas.
Hamilton, arriba
1 Lewis Hamilton 1:30.521
2 Andrea Kimi Antonelli +0.256 1:30.777
3 Isack Hadjar +0.448 1:30.969
Despiste de Piastri
El piloto australiano perdió la parte trasera del auto en Becketts. Derrapó y terminó de espaldas en la zona de escape, aunque logró detenerse antes de impactar contra las barreras. El australiano confirmó por radio que estaba bien, pero advirtió que "los neumáticos están destruidos".
Colapinto, con la goma dura
El argentino está 18° tras dar nueve vueltas en su primer stint.
Manda Kimi, como casi todos los viernes
1 Andrea Kimi Antonelli 1:30.777
2 Isack Hadjar +0.192 1:30.969
3 George Russell +0.209 1:30.986
Max no sabe de límites
Max-ing out over the kerbs#F1 #BritishGP pic.twitter.com/mt5Ld3qhXg— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
Los Alpine, sin ritmo
Los Alpine siguen sin encontrar el ritmo. Pierre Gasly aparece en el puesto 14, mientras que Colapinto se ubica 17
Antonelli: P1
El italiano aprovechó que la pista mejoró y que sus rivales directos están en el box para bajar a Hadjar por 192 milésimas. Su tiempo fue de 1m30s777.
Terminó la primera salida de Colapinto
Está 17°, a 2s6 de la punta.
Colapinto, a la pista nuevamente
Franco Colapinto vuelve a salir a la pista. Por el momento aparece en el puesto 16°.
Así luce el McLaren de frente hoy
Channeling the M2B#McLarenF1 | #SparkWhatsNext | #BritishGP pic.twitter.com/TGv8L87RrO— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 3, 2026
Colapinto pasa por el box para un ajuste en el ala delantera
El argentino tendrá menos carga ahora. Mantiene los neumáticos duros de 8 vueltas. Sigue 16° en el inicio de la sesión.
cambia, todo cambia
Verstappen se pone primero, con un tiempo de 1m31s277. Pero su compañero Hajdar le saca esa posición por tres décimas y es el nuevo líder de la sesión.
Aparecen los primeros tiempos
Hamilton toma el primer lugar con 1:31.434 y enseguida Verstappen baja lo de Lewis por 37 milésimas y se queda con el primer lugar.
261 milésimas entre Colapinto y Gasly
El francés está dos puestos por delante del argentino, que parece estar en otro plan de trabajo, ya que aún no volvió a establecer otro registro en la pista.
Goma dura
Los 22 pilotos eligieron el compuesto blanco para iniciar una sesión que ahora domina un Red Bull, el de Isack Hadjar: 1m31s697.
¡Enloqueció McLaren?
¡Ese McLaren es verde en lugar de su habitual color naranja!. Es un homenaje a la decoración que Bruce McLaren lució en el Gran Premio de Mónaco de 1966
Lando Norris on track sporting McLaren's special livery#F1 #BritishGP pic.twitter.com/7csHgvqwRF— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
Hamilton, primero
1m31877 es el nuevo registro del inglés y vuelve a ponerse P1. Catorce podios y nueve victorias no son en vano.
1m35s306, el primer tiempo de Colapinto
El argentino es uno de los primeros en completar el giro, que lo deja a poco más de seis décimas de Hamilton. Pero se vienen Norris y Antonelli.
Bandera verde: arrancó la FP1
Con Hamilton primero en la larga fila india, los pilotos se meten a la pista, entre ellos Franco Colapinto.
Todo listo
Mucho movimiento en el paddock. Las escuderías ultiman detalles antes del inicio de la única práctica libre del GP de Gran Bretaña.
Colapinto vuelve al lugar donde se inició el sueño
En 2024, Williams lo eligió para subirse al auto de Logan Sargeant en la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña. Unos meses después, ocupó el asiento del estadounidense para disputar las últimas nueve carreras.
Franco Colapinto will take to the wheel in FP1 at Silverstone!pic.twitter.com/ZxLWeVr5zK— Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) July 1, 2024
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto pone primera en Silverstone con un viernes decisivo en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine afrontará desde las 8.30 la única práctica libre del fin de semana y, apenas unas horas después, saldrá a disputar la clasificación Sprint, que ordenará la parrilla para la carrera corta del sábado. Tras un complicado paso por Austria, el equipo buscará recuperar terreno en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Seguí en vivo todas las novedades, los tiempos de Colapinto, las incidencias de la jornada y la última hora desde Silverstone.