Viernes con alerta amarilla: frío extremo, viento y zonda afectarán a casi todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas para este viernes 3 de julio, con advertencias por frío extremo, vientos intensos y viento zonda que alcanzan a 21 provincias argentinas. El organismo advirtió que algunas zonas permanecerán bajo alerta naranja, mientras que otras registrarán alerta amarilla, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar riesgos.