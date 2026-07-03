Viernes con alerta amarilla: frío extremo, viento y zonda afectarán a casi todo el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por frío extremo, fuertes vientos y viento zonda para este viernes 3 de julio. Las advertencias alcanzan a casi todo el país y el organismo difundió recomendaciones para prevenir riesgos ante las bajas temperaturas y las intensas ráfagas.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por frío extremo, vientos y zonda para este viernes en 21 provincias del país para prevenir riesgos ante el clima adverso.
- Las advertencias varían entre alerta naranja y amarilla. Se esperan temperaturas peligrosas en Buenos Aires y ráfagas de viento de hasta 130 km/h en el noroeste del territorio.
- Las autoridades recomiendan reforzar la protección de grupos vulnerables y evitar actividades al aire libre para mitigar accidentes y afecciones de salud por el temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas para este viernes 3 de julio, con advertencias por frío extremo, vientos intensos y viento zonda que alcanzan a 21 provincias argentinas. El organismo advirtió que algunas zonas permanecerán bajo alerta naranja, mientras que otras registrarán alerta amarilla, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar riesgos.
De acuerdo con el SMN, la alerta amarilla indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y afectar el desarrollo habitual de las actividades cotidianas.
Frío extremo: qué provincias están bajo alerta
La advertencia de mayor intensidad corresponde a una alerta naranja por frío extremo para sectores de la provincia de Buenos Aires, donde las bajas temperaturas pueden representar un riesgo moderado a alto para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.
En tanto, la alerta amarilla por frío extremo alcanza a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, el este de Jujuy y Santiago del Estero.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan reforzar las medidas de protección frente a las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Vientos fuertes y viento zonda: las zonas afectadas
Además del frío extremo, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos para el oeste de Salta, Catamarca, La Rioja, el noroeste de San Juan y un sector del noroeste de Tucumán.
Según el pronóstico, estas áreas serán afectadas por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora, lo que podría reducir significativamente la visibilidad y complicar la circulación.
Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar salir si no es necesario, asegurar objetos que puedan desprenderse, mantener puertas y ventanas cerradas, no resguardarse debajo de árboles, postes o carteles y conducir con extrema precaución.
Por otra parte, también se encuentra vigente una alerta amarilla por viento zonda para el centro de La Rioja, una zona del norte de San Juan, sectores del centro de Catamarca, el noroeste de Tucumán y parte del centro de Salta.
Este fenómeno puede presentarse con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora. Además de levantar polvo y reducir la visibilidad, el viento zonda suele provocar un aumento repentino de la temperatura y una marcada disminución de la humedad ambiental.
En estos casos, el SMN aconseja permanecer en lugares cerrados durante el fenómeno, evitar actividades al aire libre, proteger ojos y vías respiratorias del polvo mediante anteojos y barbijo, mantenerse hidratado, conducir con cuidado y no realizar quemas ni encender fuego debido al elevado riesgo que generan las condiciones secas.