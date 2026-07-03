Con -13,8°, esta es la ciudad más fría de la Argentina: por qué registra temperaturas tan extremas

Resumen para apurados
- El SMN registró en Maquinchao, Río Negro, una mínima de -13,8 °C esta semana, convirtiéndola en la ciudad más fría de Argentina en medio de una histórica ola de frío polar.
- Su clima extremo se debe a su ubicación en la meseta patagónica, a 880 metros sobre el nivel del mar y sin el efecto moderador del océano, superando a Bariloche y Esquel.
- Especialistas estiman que el ingreso de nuevas masas de aire frío podría repetir estos valores extremos, consolidando a Maquinchao como el epicentro de las bajas temperaturas.
La intensa ola de frío que atraviesa el país volvió a dejar postales de temperaturas bajo cero en la Patagonia, pero esta vez el mayor protagonismo no fue para Bariloche. Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la localidad rionegrina de Maquinchao se convirtió en la ciudad más fría de la Argentina, con una temperatura mínima de -13,8°.
El registro superó ampliamente a otras ciudades patagónicas y volvió a confirmar a esta localidad de la Línea Sur como uno de los lugares donde el invierno suele mostrar sus condiciones más extremas.
Por qué Maquinchao es la ciudad más fría de Argentina
Aunque las bajas temperaturas son habituales en el sur del país, Maquinchao reúne una serie de características geográficas que favorecen un enfriamiento mucho más intenso que en otras localidades.
Ubicada en la meseta patagónica, a 880 metros sobre el nivel del mar, la ciudad se encuentra además muy alejada de la costa atlántica. Esa distancia del océano hace que no reciba el efecto moderador del mar, que suele suavizar las temperaturas tanto en invierno como en verano.
Como consecuencia, la amplitud térmica es muy marcada: durante los meses fríos el termómetro puede descender a valores extremos, mientras que en verano las máximas suelen rondar los 26°, muy por encima de las registradas en ciudades costeras del extremo sur.
En este nuevo episodio de frío intenso, el ranking del SMN ubicó a Maquinchao en el primer lugar con -13,8°. Detrás se posicionó Esquel, con -8,1° de temperatura y una sensación térmica de -14,3°, mientras que Bariloche quedó en el tercer puesto con -8,1°, aunque registró una sensación térmica aún más extrema de -19,3 ° debido al viento.
Un pueblo acostumbrado a los inviernos más duros
Maquinchao está ubicada sobre la Ruta Nacional 23, a unos 300 kilómetros de Bariloche y a más de 570 kilómetros de Viedma. La localidad es conocida como la Capital Nacional de la Lana y también por ser una de las estaciones más importantes del Tren Patagónico.
El clima extremo forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes. En los últimos años, el pueblo registró temperaturas cercanas a los -15 °C, una de las marcas más bajas de los inviernos recientes.
Con el invierno recién comenzado y el ingreso de sucesivas masas de aire muy frío, los especialistas no descartan que durante las próximas semanas vuelvan a registrarse valores similares, consolidando una vez más a Maquinchao como el lugar donde se sienten las temperaturas más bajas del país.