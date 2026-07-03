Con -13,8°, esta es la ciudad más fría de la Argentina: por qué registra temperaturas tan extremas

La intensa ola de frío que atraviesa el país volvió a dejar postales de temperaturas bajo cero en la Patagonia, pero esta vez el mayor protagonismo no fue para Bariloche. Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la localidad rionegrina de Maquinchao se convirtió en la ciudad más fría de la Argentina, con una temperatura mínima de -13,8°.