La Justicia peritará el celular de Jesica Cirio por los videos con dólares

La Justicia comenzará este martes el peritaje del teléfono celular que Jesica Cirio entregó en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La medida fue dispuesta luego de la difusión de videos en los que la conductora aparece filmando fajos de dólares ocultos en lo que sería el vestidor de la vivienda que compartía con su entonces esposo, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.
Según informó Infobae, la diligencia comenzará el 7 de julio y estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), un organismo especializado de la Procuración General de la Nación. Del procedimiento participarán también los peritos designados por las defensas de Insaurralde, Cirio y Sofía Clerici, quien también está imputada en la causa. En una primera etapa se realizará la extracción de los datos almacenados en el dispositivo.
Las pruebas
Además del análisis del celular, el juez ordenó realizar un peritaje sobre los videos para determinar si fueron alterados o manipulados, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. También se buscará establecer si el vestidor que aparece en las imágenes corresponde a alguna propiedad vinculada con los imputados.
En ese contexto, esta semana declararon policías que años atrás participaron de un allanamiento en la vivienda de San Vicente. Sin embargo, los testigos no pudieron confirmar que el ambiente que observaron entonces sea el mismo que aparece en las filmaciones.
Los videos fueron difundidos por el diario La Nación y, según trascendió, habrían sido registrados en 2023. Insaurralde y Cirio contrajeron matrimonio en diciembre de 2014, se separaron en noviembre de 2022 y formalizaron el divorcio en julio de 2023.
La investigación se inició en octubre de ese año, tras hacerse público el viaje que el entonces jefe de Gabinete bonaerense realizó a Marbella junto a Sofía Clerici. Las imágenes difundidas mostraban a ambos a bordo del yate Bandido, consumiendo champagne y exhibiendo artículos de lujo.
La causa está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien dispuso una serie de medidas de prueba y prohibió la salida del país de los investigados. Entre esas decisiones, intimó a Jesica Cirio a entregar su teléfono celular, requerimiento que la conductora cumplió a través de su abogado.
Tanto Cirio como Insaurralde solicitaron que los videos donde aparecen miles de dólares guardados en cajones, valijas y bolsas no sean incorporados como prueba, al sostener que ese material habría sido obtenido de manera ilegal.