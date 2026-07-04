La Justicia peritará el celular de Jesica Cirio por los videos con dólares

Según informó Infobae, la diligencia comenzará el 7 de julio y estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), un organismo especializado de la Procuración General de la Nación. Del procedimiento participarán también los peritos designados por las defensas de Insaurralde, Cirio y Sofía Clerici, quien también está imputada en la causa. En una primera etapa se realizará la extracción de los datos almacenados en el dispositivo.