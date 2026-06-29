La Justicia prohibió la salida del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, pero rechazó sus detenciones

Por otro lado, Armella destacó la "conducta procesal colaborativa" de los acusados, quienes han cumplido con todos los requerimientos judiciales desde octubre de 2023. En el caso específico de Jesica Cirio, el juez fue especialmente crítico con la fiscalía, al señalar que en tres años de investigación no se ha formalizado una acusación concreta ni se ha solicitado su indagatoria, lo que debilita el argumento de un riesgo inminente de fuga o entorpecimiento.