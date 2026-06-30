Jesica Cirio pidió que no se incorpore el video de los dólares a la causa

Resumen para apurados
- La defensa de Jésica Cirio solicitó hoy a la justicia de Lomas de Zamora no sumar el video de los dólares a su causa por lavado, alegando que se obtuvo mediante extorsión.
- El caso surge tras el 'Yategate' de Martín Insaurralde. Tras descartar una casa en Nordelta, la justicia ahora investiga una propiedad en San Vicente donde convivió la pareja.
- La DATIP peritará el video para verificar su autenticidad ante sospechas de edición con IA, clave para definir la situación de Cirio, quien tiene prohibido salir del país.
La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El planteo fue presentado por su abogado, quien argumentó que el material "proviene de una extorsión y acceso ilegítimo a soportes (celular)".
La presentación se produjo mientras la investigación continúa avanzando con nuevas medidas ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, entre ellas el allanamiento realizado el lunes en la vivienda de Nordelta que Cirio compartía con su ex pareja, Elías Piccirillo.
Ese procedimiento había sido solicitado por el fiscal Sergio Mola con el objetivo de inspeccionar el vestidor de la propiedad y establecer si coincidía con el ambiente que aparece en el video difundido públicamente. Actualmente, la casa está alquilada a un productor agropecuario y a su esposa, quienes exhibieron el contrato de locación firmado con Piccirillo.
Tras tomar medidas y realizar registros fotográficos del lugar, los investigadores descartaron que las imágenes hayan sido grabadas en esa vivienda de Nordelta.
La investigación apunta ahora a la casa de San Vicente
Con esa conclusión, la pesquisa se concentra ahora en la vivienda ubicada en el barrio Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
En paralelo, Armella ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realice un peritaje técnico sobre el video. El material fue remitido por el diario La Nación y no fue obtenido del teléfono celular de la modelo.
La pericia busca determinar la autenticidad de las imágenes, luego de que Cirio sostuviera que el registro presentaba manipulaciones e incluso planteara la posibilidad de que hubiera sido alterado mediante inteligencia artificial.
Hasta el momento, todo indicaría que el video sería auténtico, aunque la confirmación definitiva dependerá del análisis de los especialistas. Además, la Justicia intenta establecer cuándo fue grabado el material y reconstruir el contexto en el que se registró.
Nuevas medidas judiciales
En ese marco, el magistrado ordenó nuevas diligencias sobre la vivienda de San Vicente. Entre ellas, citó a declarar a los policías que participaron del último allanamiento y también a las empleadas domésticas que trabajaban en la propiedad.
Además, el juzgado secuestró el libro de guardias del barrio privado para revisar los ingresos registrados durante los últimos años. El objetivo es identificar quiénes accedieron a la vivienda y determinar si se realizaron remodelaciones en el vestidor que aparece en las imágenes, como trabajos de albañilería o carpintería.
La investigación también avanzó sobre los dispositivos electrónicos. Tras los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Cirio y a Piccirillo, la conductora entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia para que los peritos intenten recuperar los metadatos de los archivos originales y establecer la fecha exacta de grabación y su procedencia.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde se inició después del viaje que el exfuncionario realizó en 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici, episodio que tomó notoriedad pública bajo el nombre de "Yategate".
En las últimas semanas, el expediente volvió a cobrar impulso tras la difusión de los videos en los que se observa a Cirio manipulando fajos de dólares guardados en bolsas transparentes dentro de un vestidor.
En ese contexto, Armella rechazó el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola contra Insaurralde y Cirio por considerarlo prematuro. Sin embargo, les impuso la prohibición de salida del país, medida que también alcanza a Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, Gastón Barrachina, Víctor Mario Donadío y Sofía Clerici.