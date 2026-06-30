Jesica Cirio pidió que no se incorpore el video de los dólares a la causa

La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El planteo fue presentado por su abogado, quien argumentó que el material "proviene de una extorsión y acceso ilegítimo a soportes (celular)".