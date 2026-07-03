La nueva novia de Elías Piccirillo rompió el silencio y lanzó una frase que apunta contra Jesica Cirio

Resumen para apurados
- Florencia Epelbaum defendió en eltrece a su novio Elías Piccirillo, bajo arresto domiciliario, y lanzó sugerentes declaraciones sobre la exesposa de este, Jesica Cirio.
- Epelbaum, abogada y conductora, afirmó creer en la inocencia de Piccirillo, se desmarcó de la causa de los dólares de Cirio y describió la sólida relación actual que mantienen.
- Estas declaraciones reavivan la atención mediática sobre la situación judicial de Piccirillo y su pasado con Cirio, mientras Epelbaum ya proyecta un futuro casamiento.
Florencia Epelbaum, la nueva novia de Elías Piccirillo, habló públicamente sobre su relación con el empresario y, además de defenderlo en la causa por la que cumple prisión domiciliaria, dejó una sugestiva declaración sobre Jesica Cirio.
La abogada fue entrevistada por Moria Casán en La mañana con Moria (eltrece), donde aseguró que confía plenamente en su pareja. "Creo en su inocencia. No estaría con un delincuente. Estamos muy enamorados", afirmó.
Durante la entrevista, Moria recordó el casamiento de Piccirillo con Jesica Cirio y puso en duda la rapidez con la que el empresario volvió a enamorarse.
"Qué rápido se enamoran. Se casan, se enamoran. ¿Confías en un hombre que se casó hace poquito y tuvo todo eso? Me imagino que se enamoró terrible de Cirio para casarse. ¿O se casó por interés?", planteó la conductora.
Sin entrar en detalles, Epelbaum respondió con una frase que dejó entrever que conoce aspectos de esa historia. "Yo no voy a hablar de cosas que no me corresponden. Yo sé cómo son y cómo fueron las cosas. ¿Pero vos dudás de que él está enamorado de mí?", retrucó.
Ante esa respuesta, Moria explicó que sus dudas surgían por lo llamativo de la situación. "Todos dudaron", coincidió la abogada, quien volvió a insistir en la inocencia de Piccirillo en la causa judicial que enfrenta.
Además, aclaró que ni ella ni su pareja tienen "nada que ver" con el caso de los videos en los que aparecen fajos de dólares y por el que Jesica Cirio quedó bajo la lupa.
"Yo me enteré como todos ustedes, digamos. Es un tema de público conocimiento", sostuvo.
Consultada sobre el presente de la relación, Epelbaum aseguró que Piccirillo está profundamente enamorado de ella y sorprendió con una frase al describir el vínculo que mantienen.
"Lo tengo bien comido, bien alimentado y bien vacío", expresó entre risas.
Luego profundizó sobre la relación que construyeron. "Está muy enamorado Elías. Ya hablará cuando tenga que hablar él o cuando tenga que suceder. Nosotros tenemos una conexión muy especial, pero no solamente física y química, sino también muy intelectual. Somos sapiosexuales", afirmó.
También definió a su pareja como "muy amoroso" y "un hombre con todas las letras". Incluso, al recordar las imágenes del casamiento de Piccirillo con Cirio, dejó abierta la posibilidad de pasar por el altar.
"Me hablás tanto de estas imágenes. Esperá que venga nuestro casamiento", anticipó.
Quién es Florencia Epelbaum
Florencia Epelbaum supera los 100.000 seguidores en sus redes sociales, donde comparte parte de su actividad profesional y sus apariciones en los medios.
Entre sus trabajos se destacan su rol como conductora de Caras TV y su participación como cronista en Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri condujo por la pantalla de eltrece.
Anteriormente también se desempeñó como notera en Socios del espectáculo (eltrece), junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
Además de su trayectoria en televisión, Epelbaum es abogada, escribana, modelo, actriz y bailarina.