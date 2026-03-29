Las vacantes en la Justicia federal

La crisis de vacantes en la Justicia Federal argentina ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en una cuestión estructural que impacta de lleno en la calidad democrática. No se trata solo de cargos sin cubrir, sino de un sistema que funciona a medias, con órganos incompletos, autoridades interinas y una alarmante falta de previsibilidad institucional. En ese escenario, la consecuencia es directa: la justicia llega tarde, llega mal o, en muchos casos, simplemente no llega.

Uno de cada tres cargos en la justicia federal se encuentra vacante, porcentaje que se agrava en el Ministerio Público Fiscal, donde supera el 40%. A ello se suma la acefalía en los principales órganos del sistema: la Procuración General continúa intervenida desde hace años, la Defensoría del Pueblo de la Nación permanece vacante desde 2009, y la Corte Suprema funciona con solo tres de sus cinco miembros.

El presidente Javier Milei anunció el envío de 60 pliegos al Congreso para la designación de jueces, fiscales y defensores, pero circunscriptos a la justicia nacional (la de CABA), sin abordar de manera directa el déficit estructural de la Justicia Federal. La decisión, si bien implica un avance en la cobertura de cargos, deja sin respuesta el núcleo más crítico del sistema, que es precisamente el que interviene en los delitos de mayor impacto social.

El problema no radica sólo en la cantidad de vacantes, sino en cómo se las suple. La proliferación de subrogancias ha generado un esquema precario, en el que jueces con sus propios despachos atrasados asumen otros tribunales, multiplicando la ineficiencia. Este mecanismo, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema. Las consecuencias son graves y concretas. Una Justicia Federal debilitada pierde capacidad para investigar y sancionar delitos complejos como el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado. La falta de conducción estable en el Ministerio Público impide diseñar políticas criminales sostenidas, mientras que la sobrecarga de los juzgados retrasa causas sensibles.

La crisis a nivel nacional tiene una expresión concreta y persistente en la justicia federal de Tucumán. El distrito arrastra desde hace años vacantes clave en el Tribunal Oral Federal, en juzgados y fiscalías federales, lo que obliga a un funcionamiento sostenido a base de subrogancias prolongadas y redistribución informal de competencias.

La falta de cobertura definitiva en cargos estratégicos genera demoras estructurales, acumulación de expedientes y una creciente presión sobre los magistrados. El déficit de designaciones debilita la previsibilidad institucional y expone al sistema a cuestionamientos sobre su independencia y eficacia. La consecuencia final es un deterioro progresivo de la confianza pública en la justicia. Un sistema que no logra cubrir sus cargos, que funciona con reglas cuestionadas y que acumula demoras estructurales difícilmente pueda ser percibido como independiente y eficaz. Y sin una justicia fuerte, no hay control del poder, ni seguridad jurídica, ni condiciones reales para el desarrollo.