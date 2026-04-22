Lorenzetti sobre las vacantes: "debe haber un control ciudadano sobre cómo se eligen jueces y juezas"

-Hay varios aspectos, el primero es que esta es una buena muestra de que faltan consensos. Porque la realidad es que hace muchos años que está y no se pusieron de acuerdo básicamente en el Congreso Nacional y los distintos gobiernos anteriores en implementarlo, ¿no? Entonces, felizmente ahora se está logrando que se envíen los pliegos y se trate de avanzar. Pero es algo que nosotros desde la Corte lo hemos reclamado mucho porque, empezando por la Corte, que somos tres en lugar de cinco, el de la Procuración no tiene el procurador con el trámite parlamentario corresponde y casi todas las provincias están vacías de jueces y juezas federales. Y también este proyecto propone acotar la discrecionalidad, es decir que los que ganan los concursos realmente lleguen a las ternas y no en esas audiencias donde se cambia. Hay que empezar reclamando que se seleccionen bien a los jueces y juezas, ¿no? Que sean personas que tienen carrera académica, que conozcan derecho, que sean serios, que sean honestos, porque después el resultado es catastrófico. Entonces, no nos podemos quejar después, porque después es muy difícil, hay que hacer un proceso; tenemos muchos problemas con decisiones judiciales que a veces no son buenas, pero el problema está antes, por eso nosotros estamos insistiendo mucho en que hay que prestar atención a la selección, cómo se elige. Y debe haber un control ciudadano sobre cómo se eligen jueces y juezas y disminuir la influencia de los intereses para que sea el mérito. Un tercer problema que planteo, que es muy importante, es que decreció mucho la demanda y disminuyó la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy se habla mucho de la imagen de los poderes judiciales, pero los poderes judiciales no se pueden guiar por la imagen, porque es muy peligroso, si ponen preso a una persona porque está condenada mediáticamente o porque está mal vista y no se respeta la ley, es peligroso. Entonces, lo importante no es la imagen, porque si persiguieran la imagen fallarían, de acuerdo a la opinión pública, las encuestas. Los jueces y juezas tienen que respetar la ley. Ahora bien, ¿qué ocurre? Las personas por más que digan que hay buena o mala imagen, la realidad es que van todos al poder judicial. Es decir, lo que hay es confianza. Y la oferta se mantuvo. Como usted dice, hace 13 años que estamos esperando que haya un juzgado. Eso produce una crisis importante, es una de las razones por las cuales a veces las personas se quejan. Lo importante es que entendamos que hay que dar la autonomía presupuestaria para que por ejemplo haya inversión en tecnología, porque si hay mucha tecnología los juicios son mucho más rápidos. Entonces si la gestión de los procesos es totalmente digital, como acá en Tucumán, se ha avanzado mucho y los juicios son más rápidos. Entonces, es todo un proceso que hay que debatirlo fuertemente en la sociedad, ¿no? Porque a veces no es la prioridad, se habla de otros temas pero no se habla de la litigiosidad. Entonces, claro, si nosotros nos vamos hacia atrás, vemos, por ejemplo, que después de la crisis económica más grande que tuvo los últimos años la Argentina, que fue el Corralito, había miles de juicios. Bueno, terminó siendo solucionada por los poderes judiciales. ¿Qué pasó? Bueno, litigaron en miles y miles de juicios en todos los poderes judiciales. Cuando está en crisis la seguridad social, porque las jubilaciones son muy bajas, hay miles y miles de demandas en el poder judicial. Cuando entran en crisis las prestaciones de salud, hay miles de demandas. Entonces, el Estado mismo es el que genera una litigiosidad que tapa a los poderes judiciales.