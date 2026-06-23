Vacaciones de invierno 2026: el pueblito argentino con casonas coloniales de 1700 y paisajes secretos

Resumen para apurados
- Los Reartes, un histórico pueblo patrio en Córdoba, se perfila como un destino clave para las vacaciones de invierno 2026 por sus casonas coloniales y paisajes naturales.
- Fundado en el siglo XVIII en el Valle de Calamuchita, el pueblo conserva una pulpería de 1929, una capilla de 1815 y ríos de aguas mansas rodeados de frondosas arboledas.
- Declarado Pueblo Patrio en 2006, Los Reartes consolida su atractivo turístico al combinar gastronomía criolla, preservación de la identidad nacional y tranquilidad serrana.
El camino real se extendía hasta que su brazo largo llevaba a las veredas empedradas, a los gruesos muros de adobe y a las callecitas de la Estancia de la familia Riarte o Iriarte. Viajeros del mundo, comerciantes y arrieros llegaban a descansar a este pueblito, oasis de ríos, grandes arboledas y playas que con el tiempo se convirtió en un tesoro secreto de la región cordobesa.
Los Reartes es ese paraje donde el entorno natural y la historia configuran un perfecto escenario. Donde las costumbres arquitectónicas coloniales se proyectan hasta siglos después a pesar de permanecer quietas entre los bosques del pueblo. Este sitio es uno de los más antiguos del Valle de Calamuchita y conserva un casco fundacional que lo distingue, clavado entre raíces del siglo XVIII cuando se estableció con la comunidad que le dio el mismo nombre.
Sabores criollos y reliquias del pasado
Hoy, ese grupo de casonas coloniales funciona como un testigo vivo del pasado. Caminar por el área antigua permite palpar la identidad de un pueblo que se resiste al olvido y que, además, se saborea. La experiencia invita a sentarse bajo construcciones de mediados de 1700 para disfrutar de platos con fuerte impronta criolla: desde un humeante locro y empanadas bien calientes, hasta un tradicional estofado de cordero.
Los Reartes fue testigo del proceso histórico y cultural de Argentina y preserva como un gran tesoro, a pesar del tiempo, las tradiciones y raíces del pasado. Definido por la identidad criolla, la localidad fue declarada Pueblo Patrio en 2006. En el casco de estilo colonial se encuentra la Capilla Inmaculada Concepción, de 1815; la Escuela Fiscal Pedro Bonifacio Palacios de 1927; las casonas de adobe de mediados del 1700, morteros utilizados por los pueblos originarios en el 1500 y la Pulpería Don Segundo Sombra, de 1929; uno de los primeros comercios del pueblo.
El "Pueblo Patrio" custodiado por aguas mansas
Por su rol clave en el proceso histórico y cultural de la Argentina, y por mantener de manera caprichosa su raíz y orgullo nacional, Los Reartes fue declarado "Pueblo Patrio" en el año 2006. Es una escapada ideal para quienes buscan conectar con la calidez de la hospitalidad serrana y la tranquilidad de otros tiempos.
Pero este refugio cordobés guarda más de un secreto. Más allá de su mística colonial, el destino es bendecido por dos recursos fluviales de singular belleza: el Río del Medio y el Río Los Reartes. Ambos cursos de agua regalan postales idílicas de arboledas frondosas y playas de arena fina, ideales para el descanso familiar.