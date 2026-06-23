Vacaciones de invierno 2026: el pueblito argentino con casonas coloniales de 1700 y paisajes secretos

Los Reartes fue testigo del proceso histórico y cultural de Argentina y preserva como un gran tesoro, a pesar del tiempo, las tradiciones y raíces del pasado. Definido por la identidad criolla, la localidad fue declarada Pueblo Patrio en 2006. En el casco de estilo colonial se encuentra la Capilla Inmaculada Concepción, de 1815; la Escuela Fiscal Pedro Bonifacio Palacios de 1927; las casonas de adobe de mediados del 1700, morteros utilizados por los pueblos originarios en el 1500 y la Pulpería Don Segundo Sombra, de 1929; uno de los primeros comercios del pueblo.