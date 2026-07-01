SociedadActualidad

¿Puede nevar en Tafí del Valle este jueves 2 de julio? Qué dice el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas bajo cero. La máxima apenas alcanzará los 4°C.

TAFÍ DEL VALLE: Pronóstico del clima para el 2 de julio
TAFÍ DEL VALLE: Pronóstico del clima para el 2 de julio JOSÉ NUNO/LA GACETA. Imagen de archivo.
Hace 6 Min

El invierno se hace sentir con fuerza en los Valles Calchaquíes y el pronóstico para este jueves 2 de julio abre la posibilidad de un fenómeno muy esperado por vecinos y turistas: la caída de nieve en Tafí del Valle.

Según el reporte meteorológico oficial, existe probabilidad de nevadas durante las primeras horas del día, acompañadas por temperaturas bajo cero y cielo mayormente cubierto.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 2 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 2 de julio

¿Puede nevar en Tafí del Valle este jueves?

Sí. El pronóstico prevé nevadas durante la madrugada y la mañana del jueves 2 de julio. Incluso esas nevadas podrían empezar esta misma noche. 

Además, la probabilidad de precipitaciones para esos períodos se ubica entre el 40% y el 70%, por lo que no se descarta la caída de nieve si las condiciones de temperatura y humedad se mantienen.

Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con escasas posibilidades de nuevas precipitaciones.

Temperaturas bajo cero

La jornada será una de las más frías de la semana en Tafí del Valle.

Temperatura mínima: -6°C.

Temperatura máxima: 4°C.

Durante la madrugada y la mañana los valores permanecerán bajo cero, favoreciendo la posibilidad de nevadas y heladas.

Cómo estará el viento

El viento será de intensidad leve a moderada.

Madrugada: del noroeste, entre 7 y 12 km/h.

Mañana: del sur, entre 7 y 12 km/h.

Tarde: del norte, entre 13 y 22 km/h.

Noche: del oeste, entre 23 y 31 km/h.

Un atractivo para turistas y vecinos

Cada vez que el pronóstico anuncia nieve, Tafí del Valle se convierte en uno de los destinos más buscados del invierno tucumano. Si bien la presencia de nevadas depende de múltiples factores atmosféricos y no siempre llegan a acumularse, las bajas temperaturas previstas para este jueves aumentan las posibilidades de observar este fenómeno en distintos sectores de la villa turística y zonas de mayor altura.

Temas TucumánTafí del Valle
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumano campeón del mundo de básquet: festejó “a lo Messi” y levantó la copa en Hungría

Tucumano campeón del mundo de básquet: festejó “a lo Messi” y levantó la copa en Hungría

¿Por qué el desempleo en Tucumán sigue siendo el más alto del NOA?

¿Por qué el desempleo en Tucumán sigue siendo el más alto del NOA?

La estafa de las casas recuperadas: una falsa gestora seguirá detenida mientras aparecen nuevas víctimas

La estafa de las "casas recuperadas": una falsa gestora seguirá detenida mientras aparecen nuevas víctimas

Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
2

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
3

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

Una científica tucumana fue premiada en Alemania por un proyecto que impulsa a mujeres en la ciencia

Una científica tucumana fue premiada en Alemania por un proyecto que impulsa a mujeres en la ciencia

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Comentarios