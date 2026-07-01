¿Puede nevar en Tafí del Valle este jueves 2 de julio? Qué dice el pronóstico

El invierno se hace sentir con fuerza en los Valles Calchaquíes y el pronóstico para este jueves 2 de julio abre la posibilidad de un fenómeno muy esperado por vecinos y turistas: la caída de nieve en Tafí del Valle.
Según el reporte meteorológico oficial, existe probabilidad de nevadas durante las primeras horas del día, acompañadas por temperaturas bajo cero y cielo mayormente cubierto.
¿Puede nevar en Tafí del Valle este jueves?
Sí. El pronóstico prevé nevadas durante la madrugada y la mañana del jueves 2 de julio. Incluso esas nevadas podrían empezar esta misma noche.
Además, la probabilidad de precipitaciones para esos períodos se ubica entre el 40% y el 70%, por lo que no se descarta la caída de nieve si las condiciones de temperatura y humedad se mantienen.
Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con escasas posibilidades de nuevas precipitaciones.
Temperaturas bajo cero
La jornada será una de las más frías de la semana en Tafí del Valle.
Temperatura mínima: -6°C.
Temperatura máxima: 4°C.
Durante la madrugada y la mañana los valores permanecerán bajo cero, favoreciendo la posibilidad de nevadas y heladas.
Cómo estará el viento
El viento será de intensidad leve a moderada.
Madrugada: del noroeste, entre 7 y 12 km/h.
Mañana: del sur, entre 7 y 12 km/h.
Tarde: del norte, entre 13 y 22 km/h.
Noche: del oeste, entre 23 y 31 km/h.
Un atractivo para turistas y vecinos
Cada vez que el pronóstico anuncia nieve, Tafí del Valle se convierte en uno de los destinos más buscados del invierno tucumano. Si bien la presencia de nevadas depende de múltiples factores atmosféricos y no siempre llegan a acumularse, las bajas temperaturas previstas para este jueves aumentan las posibilidades de observar este fenómeno en distintos sectores de la villa turística y zonas de mayor altura.