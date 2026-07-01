¿Puede nevar en Tafí del Valle este jueves 2 de julio? Qué dice el pronóstico

Cada vez que el pronóstico anuncia nieve, Tafí del Valle se convierte en uno de los destinos más buscados del invierno tucumano. Si bien la presencia de nevadas depende de múltiples factores atmosféricos y no siempre llegan a acumularse, las bajas temperaturas previstas para este jueves aumentan las posibilidades de observar este fenómeno en distintos sectores de la villa turística y zonas de mayor altura.