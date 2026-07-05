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El déficit comercial con Brasil se redujo 94% en junio por la fuerte caída de las importaciones del sector automotor

El saldo bilateral fue de apenas U$S40 millones, mientras que en el primer semestre el rojo acumulado cayó 66%. La baja de las compras de vehículos desde Brasil fue el principal factor detrás de la mejora.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ARCHIVO
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. ARCHIVO FOTO ILUSTRATIVA / GOOGLE
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • En junio, Argentina redujo un 94% su déficit comercial bilateral con Brasil, registrando solo U$S 40 millones, debido a una fuerte caída en las importaciones automotrices.
  • La baja de importaciones se debió a la menor demanda local y sobrestock de autos, mientras que las exportaciones argentinas subieron impulsadas por el sector petrolero.
  • Se prevé que la devaluación y el bajo consumo mantengan acotadas las compras a Brasil, mientras que las exportaciones locales se sostendrán por la energía y el agro.
Resumen generado con IA

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil mostró una marcada mejora durante junio al reducir casi por completo el déficit comercial. El saldo negativo fue de apenas U$S40 millones, 94% inferior al registrado en igual mes del año pasado.

En el primer semestre, el rojo acumulado también se redujo 66%, impulsado por una combinación de mayores exportaciones y una fuerte caída de las importaciones.

Según un informe de la consultora Abeceb, entre enero y junio el déficit comercial con Brasil alcanzó los U$S993 millones, frente a los U$S2.947 millones del mismo período de 2025.

La mejora respondió a un incremento en junio del 16,9% interanual en las exportaciones argentinas hacia Brasil y a una baja del 18,1% en las importaciones provenientes de ese país. Como consecuencia, el intercambio comercial bilateral totalizó U$S2.610 millones, un 4% menos que un año atrás, consignó el diario "Ámbito".

La producción de vehículos bajó 18,3% en el primer semestre

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El principal factor detrás de la reducción del déficit fue la fuerte contracción de las importaciones, especialmente las vinculadas al sector automotor. Las compras de vehículos de carretera cayeron 65,6%, las de vehículos para transporte de mercancías disminuyeron 55% y las de automóviles de pasajeros retrocedieron 41,1%.

De acuerdo con Abeceb, esa baja respondió a una combinación de sobrestock en Argentina, menor demanda interna, caída en los patentamientos y una diversificación de proveedores desde Brasil hacia China y otros países fuera del Mercosur.

Por el lado de las exportaciones, las ventas argentinas a Brasil alcanzaron los U$S1.285 millones durante junio. El mayor impulso provino del sector petrolero y petroquímico, donde las exportaciones de aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos crecieron 4.285% interanual, mientras que los envíos de polímeros de etileno aumentaron 105,2%.

El desempeño del sector automotor exportador fue dispar. Disminuyeron las ventas de automóviles de pasajeros y de motores, aunque crecieron las exportaciones de vehículos para transporte de mercancías. En tanto, el sector agropecuario registró bajas en los envíos de trigo, centeno y cebada, debido en parte a una mayor orientación de los exportadores hacia mercados asiáticos.

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De cara a los próximos meses, el informe prevé que la reciente suba del tipo de cambio, la debilidad del consumo, el estancamiento de la industria local y la apertura parcial a proveedores extra-Mercosur podrían mantener contenidas las importaciones desde Brasil. Al mismo tiempo, las exportaciones argentinas podrían sostener un mejor desempeño apoyadas en la cosecha y los precios de la energía, aunque condicionadas por el contexto económico de Brasil.

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