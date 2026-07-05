El déficit comercial con Brasil se redujo 94% en junio por la fuerte caída de las importaciones del sector automotor

De cara a los próximos meses, el informe prevé que la reciente suba del tipo de cambio, la debilidad del consumo, el estancamiento de la industria local y la apertura parcial a proveedores extra-Mercosur podrían mantener contenidas las importaciones desde Brasil. Al mismo tiempo, las exportaciones argentinas podrían sostener un mejor desempeño apoyadas en la cosecha y los precios de la energía, aunque condicionadas por el contexto económico de Brasil.