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Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Los haberes registran una suba del 2,15% este mes. Detalles del ingreso total que recibirán quienes cobran el piso mínimo con el bono extraordinario.

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio
Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno oficializó en julio el calendario de pagos de Anses para jubilados en Argentina, con aumentos y bonos para mantener el poder adquisitivo ante la inflación.
  • Los haberes suben un 2,15% por la fórmula de movilidad. Quienes cobran la mínima reciben un bono de $70.000, alcanzando un total de $481.787,67 según la terminación de su DNI.
  • Esta actualización busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores más vulnerables, estableciendo una base de ingresos previsibles para los próximos meses de este año.
Resumen generado con IA

El Gobierno oficializó el calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados que cobran a través de Anses. Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI de los beneficiarios.

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En este período, los haberes presentan un incremento del 2,15% debido a la aplicación de la fórmula de movilidad vigente. Quienes perciben la jubilación mínima reciben también el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que eleva el ingreso básico a $411.787,67 y genera un piso total de cobro de $481.787,67 con el refuerzo completo.

  • DNI 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI 2: 13 de julio.
  • DNI 3: 14 de julio.
  • DNI 4: 15 de julio.
  • DNI 5: 16 de julio.
  • DNI 6: 17 de julio.
  • DNI 7: 20 de julio.
  • DNI 8: 21 de julio.
  • DNI 9: 22 de julio.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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