Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

En este período, los haberes presentan un incremento del 2,15% debido a la aplicación de la fórmula de movilidad vigente. Quienes perciben la jubilación mínima reciben también el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que eleva el ingreso básico a $411.787,67 y genera un piso total de cobro de $481.787,67 con el refuerzo completo.