La producción de vehículos bajó 18,3% en el primer semestre

Con 18 días hábiles de actividad, la producción del sexto mes del año fue de 37.029 vehículos automotores, 1,9% menos respecto de mayo y 13,6% menos en su comparación con junio del año pasado, de acuerdo con los datos de la Asociación de Fábricas de Automóviles (Adefa). Se exportaron 22.373 unidades, 11,3% menos en su comparación con el mes anterior, y una baja de 1,7% respecto del volumen de junio del 2025. Además, se comercializaron a concesionarios 44.096 vehículos en junio, 22,5% más comparado con mayo, y 26,3% por debajo del volumen de junio de 2025.