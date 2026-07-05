La producción de vehículos bajó 18,3% en el primer semestre

Las terminales automotrices produjeron 204.658 unidades durante el primer semestre de este año, es decir, un 18,3% menos respecto del mismo período de 2025.
Con 18 días hábiles de actividad, la producción del sexto mes del año fue de 37.029 vehículos automotores, 1,9% menos respecto de mayo y 13,6% menos en su comparación con junio del año pasado, de acuerdo con los datos de la Asociación de Fábricas de Automóviles (Adefa). Se exportaron 22.373 unidades, 11,3% menos en su comparación con el mes anterior, y una baja de 1,7% respecto del volumen de junio del 2025. Además, se comercializaron a concesionarios 44.096 vehículos en junio, 22,5% más comparado con mayo, y 26,3% por debajo del volumen de junio de 2025.
Según Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores, “la industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda” al evaluar lo que sucedió en la primera mitad de este 2026.