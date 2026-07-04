La producción de autos acumuló una baja del 18,3% en el primer semestre

Resumen para apurados
- Adefa informó que la producción automotriz argentina cayó 18,3% en el primer semestre tras registrar una baja de 13,6% en junio debido a una menor demanda en el sector.
- En junio se fabricaron 37.029 vehículos. En el semestre, las ventas mayoristas bajaron un 23,7% y las exportaciones un 2,1%, reflejando un ajuste más prolongado de lo esperado.
- Aunque valoran la baja de retenciones del Gobierno, las automotrices advierten que requieren reducciones impositivas provinciales y municipales para recuperar competitividad.
La producción de autos volvió a caer en junio y encendió alarmas en la industria automotriz argentina, que acumula una contracción del 18,3% en el primer semestre del año.
El dato surge del informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), que detalló una merma del 1,9% en la producción respecto de mayo y una caída del 13,6% en comparación con junio de 2025.
En total, y con 18 días hábiles de actividad, las terminales automotrices produjeron 37.029 vehículos entre automóviles y comerciales livianos. La cifra se ubicó por debajo de las 42.848 unidades registradas en junio del año pasado.
Desde el sector advierten que la preocupación crece debido a que en cinco de los seis meses del año se registraron contracciones interanuales, todas de dos dígitos, lo que refleja un proceso de ajuste más prolongado de lo esperado.
En este contexto, el presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que “la industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.
Exportaciones y ventas mayoristas
El informe también detalla que las exportaciones de autos alcanzaron en junio las 22.373 unidades, lo que representa una caída del 11,3% frente a mayo y del 1,7% en comparación con junio de 2025. En el acumulado del primer semestre, se exportaron 126.893 vehículos, un 2,1% menos que en el mismo período del año anterior.
En tanto, las ventas mayoristas totalizaron 44.096 unidades en junio, con una suba del 22,5% respecto de mayo, pero una baja del 26,3% frente a junio de 2025. Entre enero y junio, se comercializaron 228.129 unidades, lo que implica una caída interanual del 23,7%.
Reclamos del sector
Sobre el frente externo, Graziano destacó que “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz” y remarcó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.