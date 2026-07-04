La producción de autos acumuló una baja del 18,3% en el primer semestre

Reclamos del sector

Sobre el frente externo, Graziano destacó que “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz” y remarcó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.