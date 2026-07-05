Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

El origen de estas versiones se remonta al Mundial de Qatar 2022. Después de la victoria de Argentina sobre Croacia, Sofía Martínez protagonizó una entrevista con Messi que se volvió viral por las palabras que le dedicó al capitán antes de la final. A partir de ese momento comenzaron a circular especulaciones sobre una supuesta relación entre ambos, algo que la periodista desmintió en reiteradas oportunidades y calificó como "completamente mentira".