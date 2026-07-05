Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo
La periodista Sofi Martínez recordó el llamado de Antonela Roccuzzo tras los rumores sobre Lionel Messi y reveló cómo interpretó el saludo que el capitán de la Selección argentina le dedicó después del triunfo ante Cabo Verde en el Mundial 2026.
Resumen para apurados
- Sofía Martínez aclaró en radio su relación con Lionel Messi y reveló que Antonela Roccuzzo la llamó durante el Mundial para pedirle que ignore los falsos rumores de las redes.
- Las versiones surgieron tras una emotiva entrevista en Qatar 2022. Recientemente, en el Mundial 2026, Messi saludó a Martínez con humor en la zona mixta para disipar toda polémica.
- Este gesto y la aclaración pública de Martínez cierran de forma definitiva las especulaciones de las redes sociales, permitiéndole continuar su cobertura periodística en paz.
La periodista Sofía Martínez volvió a referirse a los rumores que, desde el Mundial de Qatar 2022, la vinculan de manera falsa con Lionel Messi. En una entrevista radial, recordó la conversación que mantuvo con Antonela Roccuzzo, quien la llamó para transmitirle tranquilidad y pedirle que no prestara atención a las versiones que circulaban en redes sociales.
Las declaraciones llegaron días después de un gesto que tuvo el capitán de la Selección argentina con la periodista en la zona mixta del Mundial 2026, luego del triunfo ante Cabo Verde, cuando decidió saludarla públicamente en medio de las especulaciones que reaparecieron en las últimas semanas.
Sofi Martínez contó cómo fue la charla con Antonela Roccuzzo
Durante su participación en Agarrate Catalina, el programa que conduce Catalina Dlugi por Once Diez Radio Ciudad, Sofía Martínez recordó que fue Antonela Roccuzzo quien tomó la iniciativa de comunicarse con ella cuando comenzaron a difundirse los rumores.
"Yo lo conté alguna vez que hablé con ella, pero porque es una capa total, y tuvo como esas ganas también de hacerme saber que no me ocupe por todo ese ruido que se arma, que no tiene nada de verdad y que siga con mi trabajo para adelante", expresó la periodista.
Además, destacó la actitud de la esposa de Lionel Messi y aseguró que siente una profunda admiración por ella.
El origen de estas versiones se remonta al Mundial de Qatar 2022. Después de la victoria de Argentina sobre Croacia, Sofía Martínez protagonizó una entrevista con Messi que se volvió viral por las palabras que le dedicó al capitán antes de la final. A partir de ese momento comenzaron a circular especulaciones sobre una supuesta relación entre ambos, algo que la periodista desmintió en reiteradas oportunidades y calificó como "completamente mentira".
El saludo de Lionel Messi que volvió a cerrar la polémica
La polémica resurgió durante el Mundial 2026, luego del partido en el que la Selección argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde para avanzar a los octavos de final. Al ingresar a la zona mixta, Lionel Messi se acercó directamente a Sofía Martínez y, entre risas, hizo referencia a los comentarios que circulaban en redes sociales.
"Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro, ¿viste? Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo. Es así", le dijo el capitán argentino. La periodista agradeció el gesto y, posteriormente, explicó que interpretó ese momento como una forma de dejar en claro que nunca existió ningún conflicto entre ellos.
"Ese saludo tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras. Él no tiene por qué saludar para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo para aclarar que no hay ningún problema", sostuvo.
Martínez también contó que atraviesa un momento de tranquilidad en su vida personal y que, frente a este tipo de versiones, prefiere continuar enfocada en su trabajo periodístico durante la cobertura del Mundial 2026.