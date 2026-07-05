Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Tal vez hayan sorprendido algunos que superaron la primera fase, pero tampoco es extraño. La Copa es breve, por lo tanto el azar pesa más. Véanse los campeonatos argentinos. Con anuales es más probable que ganen los clubes “grandes”, con semestrales las cartas mejoran para los “chicos” (puede perderse un partido por mala suerte, pero cuando se pierden 20 no es que la suerte sea mala sino que el equipo es malo). Así, en un torneo largo un “grande” podría trastabillar en algunos encuentros pero tener buenos resultados en la mayoría y compensar. En uno breve tal vez no alcance el tiempo y si el afortunado fuera un “chico” podría llegar a pelear el título. Entonces, en una copa como la actual el azar influye más, podrían aparecer resultados inusuales y la suerte permitir avanzar a participantes inesperados.