¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

Resumen para apurados
- Un episodio de Los Simpson de 1997 se viralizó en redes sociales tras el avance de México y Portugal en el Mundial 2026, sugiriendo una supuesta predicción de la final.
- La escena muestra un partido entre ambos países. La teoría cobró fuerza tras comentarios de Novak Djokovic apoyando ese resultado y la viralización del clip en internet.
- Aunque no hay pruebas de una predicción real, la expectativa crece mientras ambos seleccionados sigan avanzando en el cuadro eliminatorio hacia el partido decisivo.
Cada Copa del Mundo reaviva las teorías sobre las supuestas predicciones de Los Simpson. Esta vez, un episodio estrenado en 1997 volvió a captar la atención de los fanáticos luego de que México y Portugal avanzaran en el Mundial 2026, alimentando la idea de que la popular serie habría anticipado una posible final entre ambas selecciones.
La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron fragmentos del capítulo y debatieron sobre la llamativa coincidencia.
El episodio de Los Simpson que desató la teoría
El origen de la especulación está en "La familia Cartridge", un capítulo de la novena temporada de la serie creada por Matt Groening.
En una de sus escenas, los habitantes de Springfield siguen por televisión un partido de fútbol presentado como el encuentro que definirá "qué país es el más grande del mundo". Los equipos que aparecen en la cancha son México y Portugal, un detalle que volvió a cobrar relevancia casi tres décadas después de la emisión original del episodio.
Aunque en ningún momento se menciona que se trate de un Mundial ni de una final organizada por la FIFA, la coincidencia fue suficiente para que numerosos usuarios relacionaran esa escena con el presente del Mundial 2026.
Durante el encuentro animado, el juego transcurre con escasas emociones y una interminable sucesión de pases que termina desesperando a Homero Simpson, una situación que convirtió ese momento en uno de los más recordados del capítulo.
Por qué la teoría volvió a viralizarse
La posibilidad de que México y Portugal puedan cruzarse en las instancias decisivas del Mundial 2026 hizo que el episodio volviera a circular masivamente en redes sociales.
A esa teoría también se sumaron las declaraciones del tenista serbio Novak Djokovic, quien en una entrevista aseguró que imaginaba una final entre ambas selecciones e incluso señaló a Portugal como su candidato para quedarse con el título.
Sus palabras fueron rápidamente vinculadas con el episodio de Los Simpson, lo que impulsó todavía más la difusión de la teoría entre los fanáticos del fútbol y de la serie.
¿Realmente Los Simpson predijeron la final?
Pese a la repercusión que alcanzó la escena, no existe ninguna prueba de que la serie haya anticipado el desenlace del Mundial 2026. El partido que aparece en el capítulo forma parte de una historia ficticia ambientada en Estados Unidos y nunca hace referencia a una Copa del Mundo ni a un torneo oficial de la FIFA.
Sin embargo, la coincidencia entre los equipos que aparecen en pantalla y el presente deportivo de México y Portugal fue suficiente para que el episodio volviera a convertirse en uno de los más comentados en internet.
Ahora, para que la teoría se haga realidad, ambas selecciones deberán continuar avanzando en el cuadro eliminatorio hasta encontrarse en el partido decisivo del Mundial 2026.