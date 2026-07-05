Adorni no podrá salir del país sin autorización judicial

En el expediente “Adorni Manuel y otros s/ Enriquecimiento ilícito” (CFP 1003/2026), la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón habían solicitado la retención del pasaporte del ex vocero y la prohibición de abandonar el país. La defensa respondió que Adorni “se encuentra a derecho y que para el caso de una eventual salida del país informará con antelación al juzgado interviniente”. Lijo entendió que no existen riesgos de fuga ni elementos que permitan presumir un entorpecimiento de la investigación, por lo que optó por imponer únicamente la obligación de informar sus movimientos.