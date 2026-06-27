Cuáles fueron los escándalos que involucraron a Manuel Adorni y lo llevaron a su renuncia

Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, renunció hoy a su cargo en Argentina tras acumular denuncias judiciales y periodísticas por supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de fondos.
- La salida se desencadenó tras revelaciones sobre viajes oficiales con su esposa, sospechas en su patrimonio inmobiliario y contratos de su pareja con YPF, que Adorni rechazó.
- Esta salida representa el mayor desgaste político en la gestión de Javier Milei. Se espera que las investigaciones judiciales sigan su curso y afecten la imagen del Gobierno.
La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete fue el desenlace de varios meses de creciente desgaste político, atravesados por investigaciones judiciales, denuncias, revelaciones periodísticas y una sucesión de controversias que terminaron debilitando al funcionario más cercano al presidente Javier Milei.
Aunque desde la Casa Rosada sostuvieron públicamente su respaldo durante buena parte de la crisis, la acumulación de episodios terminó deteriorando su situación política y alimentó los reclamos de la oposición para que abandonara el cargo.
Los viajes que desataron las primeras polémicas
Uno de los primeros episodios que generó cuestionamientos fue el viaje oficial que Adorni realizó a Nueva York junto a Javier Milei. La presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva despertó críticas y derivó en denuncias para determinar si el traslado implicó un uso irregular de recursos públicos.
El entonces jefe de Gabinete negó cualquier irregularidad y defendió la participación de su pareja en el viaje, mientras la oposición impulsó pedidos de informes y presentaciones judiciales.
Poco después quedó bajo la lupa otro traslado: un viaje a Punta del Este en un avión privado. Las dudas sobre quién había financiado el vuelo dieron lugar a nuevas denuncias.
Según un recibo incorporado a la causa judicial, el tramo de ida fue abonado por la empresa Imhouse SA, donde el periodista y amigo de Adorni, Marcelo Grandio, figura como accionista.
Adorni respondió públicamente que el viaje había sido costeado con dinero propio y rechazó cualquier irregularidad, aunque el episodio profundizó las sospechas sobre su patrimonio y su nivel de gastos.
La investigación sobre su patrimonio
El crecimiento patrimonial del exfuncionario se convirtió en otro de los focos de atención.
Diversas investigaciones periodísticas pusieron bajo análisis la compra de un departamento en la torre Miró, en el barrio porteño de Caballito, y de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, además de otros bienes cuyo origen y modalidad de adquisición comenzaron a ser examinados en distintas presentaciones judiciales.
Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró que todo su patrimonio podía justificarse con ingresos declarados y operaciones registradas.
En una entrevista con LN+ afirmó: "Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado".
Además, explicó que comenzó a invertir en bitcoin en 2013 y que, entre 2014 y 2018, junto con su esposa obtuvieron importantes ganancias. "Invertimos U$S 200.000 y ganamos U$S 300.000", sostuvo.
Los contratos de su esposa con YPF
Otra de las controversias giró en torno a la prestación de servicios de coaching que su esposa realizó para YPF.
La contratación despertó cuestionamientos de sectores de la oposición, que plantearon posibles incompatibilidades y solicitaron conocer los detalles de las tareas desempeñadas y la forma en que había sido incorporada.
Desde el Gobierno rechazaron las críticas y defendieron la contratación.
El pendrive con criptomonedas
Uno de los episodios de mayor repercusión política fue el relato de Adorni sobre el hallazgo de un pendrive con miles de dólares en bitcoin.
Las distintas versiones sobre cómo apareció el dispositivo y quién lo encontró generaron nuevas dudas y quedaron incorporadas a actuaciones judiciales que buscan reconstruir los hechos.
Las compras con tarjetas de sus secretarias
En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito surgió otra acusación: que Adorni habría utilizado las tarjetas de crédito de sus secretarias para realizar compras de colchones por más de $8 millones y accesorios para videojuegos por más de $9 millones.
Las denuncias por intimidaciones a Tabar
El ex jefe de Gabinete también quedó involucrado en denuncias relacionadas con presuntas intimidaciones al contratista Matías Tabar.
Según declaró este último, minutos antes de presentarse a declarar ante la Justicia recibió un llamado telefónico de Adorni para ofrecerle ayuda o asesoramiento respecto del testimonio que iba a brindar.
El respaldo oficial y el desgaste político
A medida que avanzaban las investigaciones, cada nuevo episodio incrementó la presión sobre el funcionario.
Desde la Casa Rosada insistieron durante meses en que Adorni mantenía la confianza del presidente Javier Milei y atribuyeron las denuncias a operaciones impulsadas por la oposición.
Sin embargo, el volumen de las investigaciones administrativas y judiciales, sumado a la exposición pública que adquirieron las distintas polémicas, terminó debilitando su posición dentro del Gobierno.
Un final anunciado
La renuncia llegó después de una larga sucesión de cuestionamientos. Si bien varias de las causas siguen en trámite y otras continúan bajo investigación sin una resolución definitiva, el conjunto de los episodios terminó configurando el mayor desgaste político sufrido por un integrante del gabinete nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei y precipitó la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete.