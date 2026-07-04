Alumnos impulsan proyectos agrotécnicos en pro de su comunidad

Alumnos de la escuela Agrotécnica Gastona Sud presentaron un proyecto que lleva tres años de desarrollo, en torno de la flor amarilla -pasto cubano o tithonia tubaeformis y diversifolia-, una especie invasora traída con fines apícolas en los años 60, que en 1983 fue declarada plaga. El docente responsable, Isidro Arrieta, explicó que, al tratarse de una plaga, compite con los cultivos de la zona y que su expansión no se detiene. La clave del proyecto fue convertir ese problema en un recurso. La planta fue deshidratada y procesada para producir forraje, con resultados que ya impactan en la economía de los productores locales. “Hoy se enseña por medio de proyectos situados, para resolver problemáticas locales. La idea nació a raíz de la falta de recursos económicos para la alimentación de los animales que criamos en la escuela y que crían pequeños productores de la zona. Tratamos de buscar ese alivio económico, y la gente ya se está ahorrando casi un 30% en forraje”, precisa Arrieta.