Política

La "no politización" de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de Gobierno

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

CASA DE GOBIERNO. Foto de Prensa Ministerio de Obras Públicas
CASA DE GOBIERNO. Foto de Prensa Ministerio de Obras Públicas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo gestiona esta semana en Tucumán el presupuesto de Yerba Buena, la reforma de la Casa de Gobierno y la situación de Vipos para ordenar la política local.
  • Las medidas surgen tras las refacciones edilicias en la gobernación y debates legislativos sobre la distribución de recursos municipales y el manejo de tierras en la provincia.
  • Estas decisiones definirán la relación entre la gestión provincial de Jaldo y los municipios opositores, además de marcar el rumbo de la obra pública en Tucumán para el 2024.
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