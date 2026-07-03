La "no politización" de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de Gobierno

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Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo gestiona esta semana en Tucumán el presupuesto de Yerba Buena, la reforma de la Casa de Gobierno y la situación de Vipos para ordenar la política local.
- Las medidas surgen tras las refacciones edilicias en la gobernación y debates legislativos sobre la distribución de recursos municipales y el manejo de tierras en la provincia.
- Estas decisiones definirán la relación entre la gestión provincial de Jaldo y los municipios opositores, además de marcar el rumbo de la obra pública en Tucumán para el 2024.
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