Política

ATE denunció 249 "ñoquis" en el Estado nombrados durante la gestión de Adorni

El sindicato reclamó que esos nombramientos sean revisados y, de comprobarse las irregularidades, dados de baja.

MANUEL ADORNI. La salida del funcionario de la jefatura de Gabinete.
MANUEL ADORNI. La salida del funcionario de la jefatura de Gabinete.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATE denunció este lunes al Gobierno argentino por 249 designaciones presuntamente irregulares en la gestión de Manuel Adorni, exigiendo auditar y dar de baja esos cargos.
  • El gremio señala que estos nombramientos ocurrieron en medio de despidos masivos en el Estado y cuestiona el nuevo sistema de ingreso de Federico Sturzenegger.
  • La denuncia profundiza el conflicto gremial y expone contradicciones en el discurso de austeridad, obligando al Gobierno a revisar sus criterios de contratación estatal.
Resumen generado con IA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a confrontar con el Gobierno nacional al denunciar la existencia de 249 designaciones presuntamente irregulares realizadas durante la gestión de Manuel Adorni. El sindicato reclamó que esos nombramientos sean revisados y, de comprobarse las irregularidades, dados de baja.

A través de un duro comunicado, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que durante la gestión de Adorni "no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad". En ese sentido, sostuvo que se trata de "249 ñoquis que perciben un salario sin ninguna contraprestación de servicios".

ATE pidió revisar los nombramientos

El dirigente gremial también apuntó contra la Secretaría General de la Presidencia al asegurar que el organismo "no puede hacerse el distraído", ya que, según sostuvo, conoce el detalle de cada una de las designaciones realizadas durante la administración de Adorni.

Por ese motivo, ATE reclamó que el Poder Ejecutivo lleve adelante una auditoría sobre esos ingresos y aplique las medidas necesarias para dejar sin efecto los nombramientos que considere irregulares.

Críticas al nuevo sistema de ingreso al Estado

El sindicato también cuestionó el mecanismo de ingreso a la administración pública impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según ATE, el sistema fue presentado como una herramienta para transparentar el acceso al empleo público, pero terminó favoreciendo, según denunció, el ingreso de militantes de La Libertad Avanza.

Además, el gremio aseguró que muchas de las dependencias que estuvieron bajo la órbita de Adorni se encuentran "saturadas" de personal, con salarios que, según indicó, en la mayoría de los casos superan los dos millones de pesos mensuales y corresponden a personas sin experiencia o que desempeñan funciones consideradas innecesarias.

La denuncia se da en medio del conflicto por los despidos

Las declaraciones de ATE se producen en un contexto de fuerte enfrentamiento entre el sindicato y el Gobierno nacional por la política de ajuste sobre el Estado, que incluyó despidos de trabajadores públicos, reducción de áreas y reestructuración de organismos.

Desde la organización sindical sostienen que, mientras miles de empleados estatales fueron desvinculados bajo el argumento de reducir el gasto público, paralelamente se habrían concretado incorporaciones por vínculos personales o políticos, una situación que consideran contradictoria con el discurso oficial de eficiencia y austeridad.

Con esta nueva denuncia, ATE volvió a poner en debate los criterios de ingreso a la administración pública y exigió que el Gobierno aplique el mismo nivel de control sobre las designaciones cuestionadas que el utilizado para avanzar con despidos y recortes en el sector estatal.

Temas Manuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué se sabe hasta ahora de la reunión entre Javier Milei y Manuel Adorni que define el futuro del jefe de Gabinete

Qué se sabe hasta ahora de la reunión entre Javier Milei y Manuel Adorni que define el futuro del jefe de Gabinete

Lo más popular
Salió corriendo: la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais
1

"Salió corriendo": la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia
2

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera
3

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Así fue el último adiós a Ernestina Pais: su hijo, su hermana y sus amigos la despidieron en una emotiva ceremonia
4

Así fue el último adiós a Ernestina Pais: su hijo, su hermana y sus amigos la despidieron en una emotiva ceremonia

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania
5

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

Ranking notas premium
Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
1

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991
2

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
4

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

La política, en el país de las maravillas
5

La política, en el país de las maravillas

Más Noticias
Manuel Adorni dejará también el directorio de YPF y completará su salida del gobierno de Milei

Manuel Adorni dejará también el directorio de YPF y completará su salida del gobierno de Milei

Así fue el último adiós a Ernestina Pais: su hijo, su hermana y sus amigos la despidieron en una emotiva ceremonia

Así fue el último adiós a Ernestina Pais: su hijo, su hermana y sus amigos la despidieron en una emotiva ceremonia

Salió corriendo: la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

"Salió corriendo": la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Comentarios