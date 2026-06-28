ATE denunció 249 "ñoquis" en el Estado nombrados durante la gestión de Adorni

A través de un duro comunicado, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que durante la gestión de Adorni "no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad". En ese sentido, sostuvo que se trata de "249 ñoquis que perciben un salario sin ninguna contraprestación de servicios".