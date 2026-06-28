ATE denunció 249 "ñoquis" en el Estado nombrados durante la gestión de Adorni

Resumen para apurados
- ATE denunció este lunes al Gobierno argentino por 249 designaciones presuntamente irregulares en la gestión de Manuel Adorni, exigiendo auditar y dar de baja esos cargos.
- El gremio señala que estos nombramientos ocurrieron en medio de despidos masivos en el Estado y cuestiona el nuevo sistema de ingreso de Federico Sturzenegger.
- La denuncia profundiza el conflicto gremial y expone contradicciones en el discurso de austeridad, obligando al Gobierno a revisar sus criterios de contratación estatal.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a confrontar con el Gobierno nacional al denunciar la existencia de 249 designaciones presuntamente irregulares realizadas durante la gestión de Manuel Adorni. El sindicato reclamó que esos nombramientos sean revisados y, de comprobarse las irregularidades, dados de baja.
A través de un duro comunicado, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que durante la gestión de Adorni "no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad". En ese sentido, sostuvo que se trata de "249 ñoquis que perciben un salario sin ninguna contraprestación de servicios".
ATE pidió revisar los nombramientos
El dirigente gremial también apuntó contra la Secretaría General de la Presidencia al asegurar que el organismo "no puede hacerse el distraído", ya que, según sostuvo, conoce el detalle de cada una de las designaciones realizadas durante la administración de Adorni.
Por ese motivo, ATE reclamó que el Poder Ejecutivo lleve adelante una auditoría sobre esos ingresos y aplique las medidas necesarias para dejar sin efecto los nombramientos que considere irregulares.
Críticas al nuevo sistema de ingreso al Estado
El sindicato también cuestionó el mecanismo de ingreso a la administración pública impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según ATE, el sistema fue presentado como una herramienta para transparentar el acceso al empleo público, pero terminó favoreciendo, según denunció, el ingreso de militantes de La Libertad Avanza.
Además, el gremio aseguró que muchas de las dependencias que estuvieron bajo la órbita de Adorni se encuentran "saturadas" de personal, con salarios que, según indicó, en la mayoría de los casos superan los dos millones de pesos mensuales y corresponden a personas sin experiencia o que desempeñan funciones consideradas innecesarias.
La denuncia se da en medio del conflicto por los despidos
Las declaraciones de ATE se producen en un contexto de fuerte enfrentamiento entre el sindicato y el Gobierno nacional por la política de ajuste sobre el Estado, que incluyó despidos de trabajadores públicos, reducción de áreas y reestructuración de organismos.
Desde la organización sindical sostienen que, mientras miles de empleados estatales fueron desvinculados bajo el argumento de reducir el gasto público, paralelamente se habrían concretado incorporaciones por vínculos personales o políticos, una situación que consideran contradictoria con el discurso oficial de eficiencia y austeridad.
Con esta nueva denuncia, ATE volvió a poner en debate los criterios de ingreso a la administración pública y exigió que el Gobierno aplique el mismo nivel de control sobre las designaciones cuestionadas que el utilizado para avanzar con despidos y recortes en el sector estatal.