Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

La tensión fue creciendo. Cada avance de Cabo Verde despertaba los gritos de un nutrido grupo de hinchas vestidos de azul, rojo y blanco, mientras los argentinos respondían desde las mesas vecinas. Cuando llegaron los goles, algunos caboverdianos incluso se acercaron para bailar delante de los argentinos, que contestaban con silencio y aplausos irónicos. Con el correr de los minutos, sin embargo, el humor cambió: los argentinos empezaron a vivir cada ataque africano con los dientes apretados, conscientes de que el campeón del mundo estaba ante la posibilidad de quedar afuera. Las decisiones arbitrales y cada pelota dividida hacían oscilar el clima entre la euforia y el nerviosismo, en una avenida donde turistas y curiosos frenaban la caminata para mirar la fiebre mundialista.