Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

El desafío que se le presenta a la Selección

El dato no desmerece lo que hace esta Selección, todo lo contrario. Argentina sigue siendo uno de los equipos que mejor entiende cómo se juega un Mundial. Tiene paciencia para no desesperarse, personalidad para sostener su idea y una estructura que le permite pasar mucho más tiempo atacando que defendiendo. El funcionamiento está, pero lo que todavía no aparece con la misma naturalidad es el gol desde el juego. Ahí está, quizá, el próximo desafío de la “Scaloneta”.