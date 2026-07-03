Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo
Resumen para apurados
- La Selección Argentina derrotó a Cabo Verde en Miami y clasificó a octavos de final del Mundial, sufriendo en un partido que se definió por la jerarquía de Lionel Messi.
- El partido se complicó tras el empate rival, pero se resolvió en el alargue con goles de Martínez y Romero tras tiros de esquina precisos ejecutados por Lionel Messi.
- El gran desafío de la Selección en octavos será generar goles mediante el juego colectivo, evitando la dependencia excesiva de la pelota parada y de la genialidad de Messi.
Hasta acá, Argentina construyó un Mundial de gestión. Gestionó los viajes, los cambios de ciudad, el calor, los rivales que se cerraron atrás, los momentos de los partidos y hasta la ansiedad de los mata-mata. La Selección que dirige Lionel Scaloni sigue siendo un equipo reconocible: monopoliza la pelota, rara vez pierde el orden, empuja al rival contra su arco y transmite la sensación de que sabe exactamente qué partido quiere jugar. Pero hay una pregunta que empieza a repetirse demasiado. ¿De dónde salen los goles?
Contra Cabo Verde volvió a quedar expuesta una realidad que ya había aparecido en los tres partidos anteriores. Argentina controla mucho más de lo que lastima y llega bastante menos de lo que domina. Construye con paciencia, mueve la pelota de un lado al otro y obliga al rival a defender durante largos pasajes. Sin embargo, cuando llega el momento de abrir el partido, la llave sigue estando en el mismo bolsillo. El de Lionel Messi.
Durante casi media hora, el capitán pasó inadvertido. Cabo Verde había llegado a Miami con un único plan: defender. Juntar camisetas azules delante de Vozinha y obligar a Argentina a jugar siempre por afuera. Messi caminaba entre un bosque de piernas buscando un espacio que no aparecía y apenas había encontrado una ventana para sacar un remate cruzado que pasó cerca del palo. Hasta que el partido hizo una pausa.
La hidratación fue apenas una interrupción para todos, pero para Messi pareció un momento de lectura. Tres minutos después, Lisandro Martínez rompió líneas con un pelotazo perfecto, Messi controló con una naturalidad que ya dejó de sorprender y definió como definen los futbolistas que juegan un segundo antes que el resto.
Fue el 1 a 0, su vigésimo noveno gol en los Mundiales y otra vez la llave.
El segundo tiempo confirmó que el problema de Argentina no es generar control. Es transformar ese control en situaciones claras. Cabo Verde se animó unos metros más, encontró el empate y, por primera vez en la tarde, obligó a la Selección a salir de una zona de comodidad que parecía tener bajo control.
Entonces apareció otra vez el “10”. Primero obligó a Vozinha (a una tapada genial en el mano a mano y a sacar del ángulo un tiro libre extraordinario), más tarde inventó una asistencia para Nahuel Molina que terminó salvando un defensor sobre la línea y, cuando el partido entró en el tiempo suplementario, ejecutó los córners que terminaron en los goles de Lisandro Martínez y Cristian Romero (en el medio Sidny Lopes Cabral había marcado un golazo para el 2 a 2).
Otra vez dos pelotas paradas y otra vez Messi. Eso no parece una casualidad, al contrario. Comienza a transformarse en un patrón.
Los tres goles frente a Argelia llevaron la firma del capitán, contra Austria volvió a resolver él con un doblete y contra Jordania, cuando el juego tampoco encontraba demasiadas respuestas, los goles llegaron a través de un tiro libre de Giovani Lo Celso, un penal convertido por Lautaro Martínez y otro de Messi.
Frente a Cabo Verde volvió a abrir el partido con un gol propio y a destrabarlo definitivamente con dos córners ubicados en el lugar preciso.
El desafío que se le presenta a la Selección
El dato no desmerece lo que hace esta Selección, todo lo contrario. Argentina sigue siendo uno de los equipos que mejor entiende cómo se juega un Mundial. Tiene paciencia para no desesperarse, personalidad para sostener su idea y una estructura que le permite pasar mucho más tiempo atacando que defendiendo. El funcionamiento está, pero lo que todavía no aparece con la misma naturalidad es el gol desde el juego. Ahí está, quizá, el próximo desafío de la “Scaloneta”.
Porque dominar no siempre alcanza, y porque los rivales que vienen difícilmente concedan tantas oportunidades como Cabo Verde.
Hasta ahora, Argentina encontró casi todas las respuestas en la zurda de Messi o en una pelota parada. Es una fortaleza enorme, pero también una señal.
La Selección ya aprendió a jugar sin depender de Messi para controlar los partidos, pero lo que todavía busca es otra manera de convertirlos sin que la llave vuelva a salir, una vez más, del mismo bolsillo.