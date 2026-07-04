El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país

Una nota publicada en el sitio Agritotal.com indica que en nuestro país la carne de pollo alcanzó en 2025 un consumo de 49,4 kilos por habitante al año, un volumen récord que la ubicó prácticamente a la par de la carne vacuna. El dato fue destacado por MSD Salud Animal en el marco del Día Nacional de la Avicultura, que se celebra cada 2 de julio, y confirma el crecimiento sostenido de una de las proteínas más elegidas por los hogares argentinos.