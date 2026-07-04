El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país

El avance del pollo en la mesa de los argentinos dejó de ser una tendencia para transformarse en un dato estructural de consumo. Durante 2025 marcó el mayor registro de la serie histórica, impulsado por su accesibilidad, versatilidad, valor nutricional y una cadena productiva que sostiene altos niveles de eficiencia.
Una nota publicada en el sitio Agritotal.com indica que en nuestro país la carne de pollo alcanzó en 2025 un consumo de 49,4 kilos por habitante al año, un volumen récord que la ubicó prácticamente a la par de la carne vacuna. El dato fue destacado por MSD Salud Animal en el marco del Día Nacional de la Avicultura, que se celebra cada 2 de julio, y confirma el crecimiento sostenido de una de las proteínas más elegidas por los hogares argentinos.
Entre los factores que explican su afianzamiento se menciona que se trata de una carne versátil en la cocina, de fácil incorporación en distintas preparaciones, con un perfil nutricional valorado y con una relación precio-calidad que la vuelve accesible para millones de familias. En un contexto en el cual el consumidor busca alimentos ricos, saludables y económicos, el pollo encontró una ecuación favorable.
Más allá del precio, uno de los principales atributos de la carne aviar está en su composición nutricional: 100 gramos de pollo aportan alrededor de 22 gramos de proteína de alto valor biológico, lo que lo convierte en una fuente concentrada de nutrientes esenciales.
En términos prácticos, una porción diaria equivalente a media pechuga o a un muslo mediano puede cubrir más de la mitad de las proteínas que una persona necesita por día. Además, se trata de una carne magra, con bajo contenido de grasa y predominio de grasas insaturadas.
El pollo también aporta vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, fósforo y selenio. A eso se suma su bajo contenido de sodio: una porción representa solo un 5% del máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
El crecimiento del consumo interno se apoya sobre una industria de gran escala, que durante 2025 alcanzó 2,47 millones de toneladas, uno de los volúmenes más altos de la serie histórica, a partir de la faena de unas 750 millones de aves en frigoríficos habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
En este sentido, el director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, señaló: “La actividad se concentra en Entre Ríos y Buenos Aires, que juntas explican más del 90% del procesamiento del país, y se apoya en cuatro pilares: genética, nutrición, manejo y bioseguridad”.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyectó que la producción mundial de carne de pollo llegará este año a un récord de 110,7 millones de toneladas, un 3% más que el año anterior y el tercer año consecutivo de crecimiento. Sin embargo, para la Argentina el desafío aparece vinculado a la posibilidad de ampliar su presencia exportadora, ya que el país cuenta con más de 100 destinos habilitados y durante 2025 exportó a 74 mercados.
En la producción avícola, la prevención sanitaria, la vacunación, la bioseguridad y el bienestar animal ocupan un lugar central para garantizar eficiencia productiva y alimentos confiables. En ese punto, el buen estatus sanitario argentino aparece como un activo para respaldar los productos avícolas tanto dentro como fuera del país.